Číslo na displeji bezdotykového teploměru působí přesně na desetinu stupně, na lesklém kovu ale umí klamat. Leštěný nerezový hrnec nebo holá měděná trubka mají nízkou emisivitu, takže infračervený snímač jejich skutečnou teplotu podhodnotí a snadno se o ně spálíte.
Zamíříte ručním pyrometrem na rozehřátou nerezovou pánev nebo na trubku od topení, červený bod sedí přesně uprostřed a displej klidně ukáže mnohem nižší hodnotu, než jakou povrch skutečně má. Právě tohle je podle
technického průvodce společnosti Fluke jedna z nejčastějších chyb při bezdotykovém měření. Přístroj totiž nečte přímo teplotu kovu, ale množství infračerveného záření, které povrch vyzařuje směrem k čočce. Proč lesklý kov mate snímač a kdy nestačí ani přepínač emisivity
Schopnost povrchu vyzařovat tepelné záření vyjadřuje emisivita na stupnici od nuly do jedné. Matné, organické a lakované materiály vyzařují teplo ochotně, zatímco leštěné kovy fungují pro infračervený snímač spíš jako tepelné zrcadlo a odrážejí do něj chladnější okolí místnosti. Rozdíl dobře ukazují dvě čísla z
referenční tabulky emisivity ThermoWorks: černá elektroizolační páska má hodnotu 0,97 a krepová malířská páska 0,92, kdežto leštěná měď a leštěný hliník jen 0,05, leštěná mosaz 0,03 a nerezový plech 0,34. Leštěný kov odráží infračervené záření okolí podobně jako zrcadlo, takže bezdotykový teploměr může na horkém hrnci ukázat klamavě nízkou hodnotu. Baralloco / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Běžné domácí bezdotykové teploměry počítají z výroby s emisivitou kolem 0,95, která sedí na dřevo, omítku, plasty nebo matné nátěry. Nepomůže ale automaticky ani přístroj s nastavitelnou emisivitou. Například model
Fluke 561 přepíná tři pevné stupně 0,30, 0,70 a 0,95, takže ani jeho nejnižší poloha nedosáhne na leštěnou měď s hodnotou 0,05. Ani plynulé nastavení v rozsahu 0,10 až 1,00 u modelů Fluke 62 MAX a Fluke 62 MAX+ potíž samo neodstraní, protože emisivita kovu se mění s opotřebením, vrstvou oxidace i teplotou. Zároveň neplatí, že by poloviční emisivita znamenala dvojnásobnou skutečnou teplotu; jak upozorňuje ThermoWorks, snímač skládá vlastní vyzařování povrchu s odrazem okolí nelineárně, takže chybu nelze z hlavy jednoduše připočítat. Laser nevymezuje měřené pole. Na tenké trubce rozhoduje poměr D:S
Druhá past se týká vzdálenosti. Červený laser u běžných jednobodových teploměrů slouží podle Fluke pouze k zamíření přibližného středu a neukazuje hranice plochy, kterou optika ve skutečnosti snímá. Okraje měřeného kruhu vyznačují až dvoubodové přístroje, například zmíněný Fluke 62 MAX+. Jakmile od malého objektu ustoupíte, měřený kužel se rozšíří a přístroj do výsledku přimíchá i chladnější stěnu za potrubím. Snadno se tak spletete třeba ve chvíli, kdy si kontrolujete teplotu otopné vody u
kondenzačního kotle pod hranicí 55 stupňů.
https://chytrenato.cz/radiatory-chladnou-a-kotel-hlasi-chybu-pricina-muze-byt-v-tenke-trubce-na-fasade/
Velikost měřené plochy určuje v návodu poměr vzdálenosti ke skvrně, označovaný jako D:S. Poměr 12:1 znamená, že ze vzdálenosti 12 centimetrů měří teploměr kruh o průměru jednoho centimetru. Aby se do něj vešel jen samotný cíl, nesmí vzdálenost překročit šířku objektu vynásobenou poměrem D:S. Níže je geometrický přepočet maximální vzdálenosti podle oficiálních parametrů tří konkrétních modelů Fluke (všechny udávají poměr pro 90 procent zachycené energie): Fluke 59 MAX (8:1), Fluke 62 MAX (10:1) a Fluke 62 MAX+ nebo Fluke 561 (12:1).
Cíl v domácnosti Šířka cíle Optika 8:1 (Fluke 59 MAX) Optika 10:1 (Fluke 62 MAX) Optika 12:1 (Fluke 62 MAX+, 561) Tenká měděná trubka topení 15 mm max. 12 cm max. 15 cm max. 18 cm Jeden pruh elektroizolační pásky 19 mm max. 15,2 cm max. 19 cm max. 22,8 cm Silnější rozvodná trubka topení 22 mm max. 17,6 cm max. 22 cm max. 26,4 cm Dno kuchyňské pánve 200 mm max. 160 cm max. 200 cm max. 240 cm
Z tabulky plyne zásadní věc pro praxi: pokud na 15mm trubku míříte z půl metru, přístroj s optikou 12:1 snímá kruh široký přes 4 centimetry, tedy skoro trojnásobek samotné trubky. Stejně snadno zklamete s jedním 19mm pruhem pásky ze vzdálenosti nad dvacet centimetrů. Jde navíc o čistý geometrický výpočet při kolmém zamíření: při šikmém úhlu se kruh roztáhne do elipsy a část přístrojů má těsně u čočky minimální průměr paprsku, který se dál nezmenšuje. V praxi se proto vždy vyplatí otevřít optický diagram v návodu vašeho modelu a zůstat raději blíž, než ukazuje horní hranice.
Na lakované ploše radiátoru měří bezdotykový teploměr jistěji než na úzkém kovovém připojení u ventilu, kde už pár centimetrů vzdálenosti navíc zkreslí výsledek okolím. Shixart1985 / Wikimedia / CC BY 2.0 Jak doma spolehlivě změřit pánev, trubku i radiátor
V kuchyni záleží na povrchu nádobí. Tmavá litina nebo smalt (emisivita 0,90) se měří bez větších potíží, kdežto u lesklého nerezového hrnce nebo pánve prázdný kov číslo sráží.
Odborný návod ThermoWorks doporučuje kápnout na dno nerezové pánve trochu kuchyňského oleje, rozetřít tenký film a chvíli počkat, až se jeho teplota srovná s kovem. Teploměr pak čte povrch oleje při běžném nastavení kolem 0,95 a dá spolehlivější údaj než měření suché rozpálené pánve. Nad vařící se vodou nebo omáčkou ale výsledky zkresluje stoupající pára, která infračervené záření rozptyluje.
Na bílém lakovaném deskovém radiátoru měří pyrometr mnohem spolehlivěji než na holém kovovém rozvodu, protože běžné olejové a matné nátěry dosahují v tabulce ThermoWorks emisivity 0,92 až 0,97. Pokud potřebujete zjistit teplotu holé měděné či lesklé ocelové trubky, nalepte na ni kousek černé matné elektroizolační pásky nebo malířské krepové pásky, případně dva proužky vedle sebe, aby vznikla širší plocha. Chvíli počkejte, až páska převezme teplotu trubky, a měřte z malé vzdálenosti jen plochu pásky. Na rozehřátý hrnec nebo pánev samozřejmě lepicí páska nepatří.
https://chytrenato.cz/zahradni-nuzky-dvoubrite-kovadlinkove/
Když potřebujete znát přesnou teplotu lesklého kovu a nechcete spoléhat na odhad emisivity, nejistotu vyřeší kontaktní měření. Právě proto má část kombinovaných přístrojů, například zmíněný Fluke 561, vstup pro termočlánek typu K a páskovou sondu na potrubí pro teploty do 100 stupňů Celsia. Doma poslouží i kontaktní kuchyňský nebo příložný teploměr, se kterým si snadno ověříte, o kolik bezdotykový přístroj na stejném místě ujíždí.
Na výsledek nakonec doléhají ještě dva nenápadné detaily, které Fluke zdůrazňuje ve svém postupu. Pokud přinesete teploměr ze studené garáže nebo auta do vytopeného bytu, nechte ho asi třicet minut vyrovnat teplotu s místností, jinak vnitřní elektronika údaj zkreslí. Před měřením také letmo zkontrolujte čočku snímače, protože mastný film z kuchyně, prach nebo orosení dokážou přesnost srazit stejně nenápadně jako lesklý povrch hrnce.
Zdroje fotografií Infračervený teploměr namířený na lesklou nerezovou stěnu trouby: Luna Regina / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 Lesklý nerezový hrnec s poklicí na sklokeramické varné desce: Baralloco / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Detail radiátoru, termostatického ventilu a kovového připojení se svinovacím metrem: Shixart1985 / Wikimedia / CC BY 2.0