Armáda měla zachránit UFC v Bílém domě. White smetl divokou teoriiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Armáda měla zachránit UFC v Bílém domě. White smetl divokou teorii
Bývalý titulový vyzyvatel UFC Anthony Smith odmítl vinu ve všech čtyřech bodech obžaloby. Případ se vrátí...
Israel Adesanya před UFC 330 věřil Ianu Machadovi Garrymu. Po výhře Islama Machačeva však názor změnil a...
Hayden Panettiere byla v době největších boxerských úspěchů Vladimira Klička pravidelně u ringu. Jejich...
Vlasto Čepo dostal za debut v UFC podle svých slov 12 000 dolarů, tedy zhruba 251 tisíc korun hrubého. Po...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →