Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Léčivá síla ticha: Objevte poklidné kouzlo Lázní Kundratice

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Řekne-li se lázně, pro mnohé z nás jsou to hlavně velkolepé a poměrně rušné kolonády v Karlových Varech nebo Mariánských Lázních, kde to opravdu žije. Tato města netřeba představovat, protože jejich věhlas zní napříč celou republikou. Existují ale také lázeňská místa, kde čas plyne o poznání pomaleji a na davy hostů a turistů tu tak často nenarazíte. Patří k nim i jedny z nejstarších lázní u nás – Lázně Kundratice.
Lázně Kundratice

Lázně Kundratice

Zdroj: Foto: Miloslav Rejha, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z Svět cestovatele
Město, kde žije 6 milionů duší: V Iráku se rozprostírá největší nekropole světa
Město, kde žije 6 milionů duší: V Iráku se rozprostírá největší nekropole světa
Aralské jezero: v severní části se voda vrací a s ní i život. A to rychleji, než se myslelo
Aralské jezero: v severní části se voda vrací a s ní i život. A to rychleji, než se myslelo

Aralské jezero: v severní části se voda vrací a s ní i život. A to rychleji, než se myslelo. Ještě nedávno...

Máte rádi výlety s cílem? Z Nové Paky můžete dojít až na hrad Kumburk
Máte rádi výlety s cílem? Z Nové Paky můžete dojít až na hrad Kumburk

Koho baví hradní zříceniny a rád je navštěvuje, tak má na území naší republiky opravdu bohatou zásobu...

Japonská dlouhověkost: Japonci žijí déle, velkou část vyššího věku ale tráví ve stavu, jakého bychom se my dožít nechtěli
Japonská dlouhověkost: Japonci žijí déle, velkou část vyššího věku ale tráví ve stavu, jakého bychom se my dožít nechtěli

Japonská dlouhověkost: Japonci žijí déle, velkou část vyššího věku ale tráví ve stavu, jakého bychom se my...

Srážka se zvěří není výjimečná. Na co si dát pozor a jak postupovat po nehodě
Srážka se zvěří není výjimečná. Na co si dát pozor a jak postupovat po nehodě

Stačí okamžik a srážka se zvěří může způsobit vážné poškození vozidla. Riziko však nespočívá pouze v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...

Všechny články tohoto autora →
Svět cestovatele
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestováníDestinace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.