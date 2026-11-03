TOP 09 žádá Klempířovu rezignaci. Ministr chyběl na státních cenách, strana chce zastavit i návrat Rusů na hokejové MS

Ministr kultury Oto Klempíř by měl opustit funkci. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel znovu vyzval k jeho rezignaci kvůli způsobu vedení resortu a konfliktům s kulturní obcí. Kritika přichází krátce po předávání státních cen, kterého se ministr osobně nezúčastnil a jehož podoba vyvolala protesty umělců. TOP 09 současně odmítá návrat ruských reprezentací na světové hokejové šampionáty. Strana chce využít právních překážek, hrozících bojkotů i odporu sponzorů a žádá Český hokej o koordinovaný postup dalších národních federací. Inspiraci našla u světové curlingové federace, která dokázala před sportovní arbitráží obhájit pokračující vyloučení ruských týmů.
Ministr kultury Oto Klempíř se znovu ocitl pod tlakem opoziční TOP 09, která požaduje jeho odchod z vlády Andreje Babiše. Předseda strany Matěj Ondřej Havel kritizoval způsob, jakým Klempíř vede resort, i konflikty s představiteli kulturní obce, které provázejí jeho působení ve funkci. Přispělo k tomu i nedělní předávání státních cen za literaturu, překladatelské dílo a dalších ocenění ministerstva kultury. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v omezeném formátu, bez obvyklého televizního přenosu a také bez samotného ministra. Před pražským Rudolfinem se sešli umělci, kteří proti podobě letošního předávání vystoupili. Havel nyní připomněl, že ministerstvo má kulturní prostředí reprezentovat a podporovat, nikoli se s jeho představiteli opakovaně dostávat do sporů. „Ministr kultury má kulturu zastupovat, ne se s jejími představiteli neustále dostávat do konfliktu. Protestující umělce sice můžete ignorovat, ale jejich kritika tím nezmizí,“ prohlásil předseda TOP 09. Strana svůj požadavek na Klempířovu rezignaci nevyslovuje poprvé. Nynější výzva však přichází po dalších událostech, které vztah ministerstva s částí kulturní veřejnosti ještě vyostřily.
Klempířova nepřítomnost na předávání státních cen se stala jedním z nejviditelnějších symbolů tohoto sporu. Slavnostní událost, tradičně spojená s veřejným oceněním významných osobností české literatury, překladatelství a umění, se letos přesunula do menšího Sukova sálu Rudolfina. Počet pozvaných hostů byl omezen, přímý přenos České televize se neuskutečnil a samotný ministr se z účasti omluvil. Zastoupil jej vrchní ředitel sekce živého umění Milan Němeček. Kulturní obec kritizovala především podobu ceremoniálu a způsob, jakým ministerstvo přistoupilo k veřejnému ocenění umělecké tvorby. Před Rudolfinem se proto uskutečnilo společné čtení, při kterém účastníci upozorňovali na význam kultury a její postavení. Objevili se také herci oblečení jako policejní těžkooděnci s nápisem „Pomáhat a chránit kulturu“. Zatímco ministerstvo předávalo státní ceny v komorním prostředí, část umělců upozorňovala na rostoucí nedůvěru vůči vedení resortu. Klempíř se samotného ceremoniálu nezúčastnil, veřejná kritika jeho ministerstva však získala další konkrétní příležitost.
Havel odmítá, aby se vztah ministerstva kultury k umělcům omezoval na sérii sporů, veřejných výhrad a vzájemných obvinění. Klempíř přitom čelí kritice nejen kvůli nedělnímu předávání cen. Jeho působení poznamenaly také spory o financování veřejnoprávních médií a odpor části kulturních institucí vůči krokům kabinetu. Odbory činohry Národního divadla již 27. října vyhlásily stávkovou pohotovost a požadovaly ministrovo odstoupení. Kritizovaly rovněž plánované změny financování České televize a Českého rozhlasu. Klempíř tehdy uznal právo zaměstnanců divadla na vyjádření nesouhlasu a na výhrady odpověděl poukazem na státní prostředky poskytované Národnímu divadlu a zvýšení platových tarifů. Nyní se však k požadavku na jeho odchod znovu přihlásila parlamentní opozice. TOP 09 předsedovi vlády nepředkládá žádost o dílčí personální změnu v úřednickém aparátu, nýbrž požaduje odchod samotného ministra, který má za vztahy státu s kulturním prostředím politickou odpovědnost.
Klempíř má kulturu zastupovat, nikoli s ní vést další konflikty
Předseda TOP 09 se vůči ministrovi kultury vymezoval již dříve, především v souvislosti s návrhy na změnu fungování České televize a Českého rozhlasu. Vládní snaha odstranit dosavadní systém povinných poplatků vyvolala odpor části zaměstnanců obou institucí, opozičních stran i veřejnosti. Klempíř patřil mezi hlavní představitele kabinetu, kteří změny prosazovali a obhajovali. Kritika jeho ministerstva se však rozšířila také do dalších oblastí kultury, kde se střetává s představiteli divadel, spisovateli a dalšími umělci. Požadavek na rezignaci proto Havel nespojuje pouze s jedinou událostí. Nedělní předávání státních cen představuje další epizodu vztahu mezi ministerstvem a kulturní obcí, který TOP 09 považuje za konfliktní. Havel připomněl, že ani nepřítomnost ministra nebo ignorování protestujících jejich výhrady neodstraní. „Protestující umělce sice můžete ignorovat, ale jejich kritika tím nezmizí,“ zdůraznil.
TOP 09 svou výzvou navazuje na dřívější požadavky, aby Klempíř nesl politickou odpovědnost za způsob řízení ministerstva. Spor má nyní i zřetelný symbolický rozměr. Resort kultury organizuje udělování státních cen, jejichž smyslem je veřejně ocenit mimořádné umělecké a literární počiny. Část kulturní obce však letos kritizovala omezený rozsah ceremoniálu, nepřítomnost široké veřejnosti i absenci televizního přenosu. Ministr, který měl stát v čele instituce udělující ocenění, se navíc slavnosti osobně nezúčastnil. Havel proti němu staví požadavek, aby vedení resortu dokázalo s kulturní veřejností komunikovat a zastupovat její zájmy. V případě Klempíře již předseda TOP 09 nepovažuje pokračování ve funkci za přijatelné. Výzva k rezignaci je adresována ministrovi zvolenému do vlády za Motoristy, nikoli ostatním členům kabinetu odpovědným za kulturní politiku.
Vedle požadavku na Klempířův odchod však TOP 09 otevřela také otázku, která přesahuje hranice české politiky. Strana odmítá možnost návratu ruských národních reprezentací na světové hokejové šampionáty a hledá způsob, jak jejich účasti zabránit prostřednictvím mezinárodních sportovních institucí. Předsednictvo TOP 09 přijalo usnesení požadující koordinovaný postup Českého hokeje, dalších federací a příslušných státních orgánů. Místopředseda strany Ondřej Müller zároveň zaslal otevřený dopis prezidentovi Českého svazu ledního hokeje Aloisi Hadamczikovi a prvnímu viceprezidentovi Mezinárodní hokejové federace Petru Břízovi. Dopis reaguje na říjnové rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže CAS a upozorňuje na právní možnosti, které dosavadní rozhodování o účasti ruských týmů ještě nemuselo vyčerpat.
Rusové zpátky na hokejovém mistrovství? TOP 09 chce využít zkušenost curlingu
Předsednictvo TOP 09 považuje návrat ruských reprezentací na světové šampionáty za nepřijatelný, dokud Rusko pokračuje ve válce proti Ukrajině. Matěj Ondřej Havel upozornil na rozpor mezi pokračujícími útoky ruské armády a představou obnovení běžné účasti ruských národních týmů na mezinárodních soutěžích. „Je absolutně nepřijatelné, aby se ruští sportovci účastnili mírových sportovních soutěží, jako by se nic nedělo. Rusko dál vede útočnou válku proti Ukrajině, zabíjí civilisty a ničí její infrastrukturu,“ uvedl předseda TOP 09. Místopředseda Ondřej Müller doplnil odmítavé stanovisko výzvou k dalšímu jednání sportovních federací. „Na Ukrajině jsou sportovci, kteří už nikdy žádný zápas nebudou moci hrát. My svůj zápas ještě hrát můžeme, tak to prosím nevzdejme před poslední sirénou,“ prohlásil. Strana současně oceňuje dosavadní postoj českého hokejového svazu, ale požaduje další kroky. Hadamczik a Bříza mají podle Müllera pomoci vytvořit společný postup zemí, které odmítají návrat ruských reprezentačních týmů, a předložit konkrétní argumenty příslušným orgánům IIHF.
Základem navrhované strategie je rozdílný výsledek sporů, kterými se sportovní arbitráž CAS zabývala v říjnu. Podle otevřeného dopisu TOP 09 nebyly v hokejové věci dostatečně doloženy bezpečnostní a další argumenty IIHF. Arbitráž se zároveň nezabývala organizačními důsledky ani alternativními opatřeními, protože nebyly součástí projednávaného návrhu. V případě curlingu však CAS již 13. října 2026 potvrdila pokračující vyloučení dospělých ruských týmů do konce roku 2026. Müller upozorňuje, že pravidla obou sportovních federací nejsou totožná a curlingový výsledek nelze automaticky převést do hokeje. Poskytuje však příklad právního postupu založeného na doložitelných skutečnostech, nikoli pouze na politickém nesouhlasu s návratem Ruska. „Světová curlingová federace uspěla s konkrétními argumenty o hrozbě bojkotů, problémech s organizací soutěží a vízových překážkách. Podobné okolnosti dnes vidíme také v hokeji. Právě v tom vidíme prostor, jak návratu Ruska zabránit,“ vysvětlil Müller.
TOP 09 proto navrhuje shromáždit písemná stanoviska jednotlivých národních federací, pořadatelů a dalších zainteresovaných institucí. Jedním z konkrétních argumentů je lotyšská legislativa. Lotyšsko přijalo 1. února 2024 změnu zákona o sportu, která zakazuje jeho reprezentacím v kolektivních sportech nastupovat proti týmům Ruska a Běloruska. Zákaz se vztahuje rovněž na situace, kdy ruští nebo běloruští sportovci vystupují pod neutrálním statusem. Nejde tedy pouze o politické prohlášení lotyšského svazu, ale o právní omezení, které může mít konkrétní dopady na pořádání mezinárodních turnajů. Otevřený dopis upozorňuje také na české usnesení vlády číslo 683 ze dne 6. září 2023, kterým kabinet souhlasil se zákazem účasti týmů reprezentujících Rusko a Bělorusko na sportovních akcích pořádaných v České republice. Müller výslovně připomíná, že nejde o samostatný zákonný zákaz. Jeho praktické důsledky je proto nutné vyjasnit s příslušnými státními orgány. Obě okolnosti mohou podle TOP 09 přispět k doložení organizačních překážek, které by návrat ruských reprezentací přinesl.
Němci odmítají návrat Rusů, sponzoři nechtějí spojovat značky s jejich zápasy
Další podstatný argument představuje postoj německých pořadatelů mistrovství světa v roce 2027. Německý hokejový svaz DEB ve stanovisku z 30. října 2026 upozornil na bezpečnostní, politické a ekonomické důsledky případné účasti ruských týmů. TOP 09 chce získat podrobné stanovisko německých pořadatelů a doložit případné dopady na organizaci šampionátu. Havel již jako předseda školského výboru prosadil usnesení vyzývající Poslaneckou sněmovnu, aby požádala německou vládu o neudělení víz ruským sportovcům pro účast na mistrovství světa. Víza jsou přitom jednou z konkrétních překážek, které mohou rozhodovat o možnosti jednotlivých týmů nastoupit na turnaji. Strana chce vedle německého stanoviska získat rovněž písemná vyjádření dalších zemí. Podle Müllerova slov usiluje finská strana o koordinaci reprezentací, které za současných okolností proti Rusku hrát nechtějí. Zatím však nejde o doložený společný bojkot, nýbrž o postoje, jejichž přesný rozsah musí federace nejprve potvrdit.
Důležitou součástí argumentace jsou rovněž ekonomické dopady ruské účasti. Podle otevřeného dopisu TOP 09 oznámila společnost Tipsport, že nechce zobrazovat reklamu při utkáních ruské reprezentace. Plzeňský Prazdroj uvedl, že při případném zápase českého a ruského týmu přijme opatření, aby jeho logo nebylo uvedeno. Ani jedna společnost tím neoznámila ukončení podpory hokeje. Omezení reklamní prezentace však může komplikovat smluvní vztahy pořadatelů a sponzorů. Právě konkrétní finanční dopady podobných rozhodnutí chce TOP 09 zahrnout mezi důkazy pro další posouzení účasti Ruska. Nejde pouze o hypotetické výhrady k politické situaci, ale o možné komplikace při plnění reklamních závazků a zajištění ekonomiky turnajů. V kombinaci s vízovými omezeními, právními zákazy vzájemných utkání a případným odmítáním zápasů jednotlivými reprezentacemi mohou vzniknout organizační problémy, které má IIHF podle návrhu posoudit.
Müller v dopise Hadamczikovi a Břízovi navrhuje čtyři navazující kroky. Nejprve spojit federace odmítající návrat Ruska a zainteresované pořadatele, poté shromáždit konkrétní důkazy o právních omezeních, bezpečnostních rizicích, možných bojkotech a ekonomických důsledcích. Další částí má být odborné porovnání rozhodnutí CAS v curlingu a hokeji, včetně prověření právního prostoru pro nová opatření respektující závazný arbitrážní verdikt. Výsledná stanoviska mají národní federace předložit příslušným orgánům IIHF a požádat o jejich bezodkladné projednání. Hadamczik má podle dopisu pomoci získat podporu dalších svazů, Bříza využít postavení v mezinárodní federaci. Müller zároveň nabízí pomoc při jednání s českými státními institucemi. TOP 09 tedy nenavrhuje ignorování rozhodnutí sportovní arbitráže, ale hledání dalších právních možností vycházejících z konkrétních důkazů. „Vím, že situace je složitá a výsledek nejistý. Případ curlingu ale ukazuje možnou cestu,“ napsal Müller vedení Českého hokeje.
Jesenické obce čekají na peníze, Havel kritizuje i změny trestního řádu
TOP 09 upozornila také na financování obnovy obcí zasažených povodněmi v září 2024. Poslankyně a starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová uvedla, že obce mají připravené projekty, vysoutěžené dodavatele a podepsané smlouvy, ale slíbené platby nepřicházejí. „Zálohy nepřicházejí, peníze za hotové práce nepřicházejí, faktury ale chodí a obce je musí platit,“ popsala situaci. Stát podle ní vyčíslil potřebné dotace na obnovu obecního majetku na 9,3 miliardy korun, do programu ŽIVEL 1 však vyčlenil pět miliard. Na problémy upozorňuje 24 obcí z Jesenicka a dalších 22 obcí Moravskoslezského kraje.
Havel se krátce vymezil rovněž proti připravované novele trestního řádu, která podle TOP 09 omezuje pravomoci odvolacích soudů a může způsobovat opakované vracení trestních případů mezi jednotlivými instancemi. Předseda strany upozornil na načasování změn v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, v níž čelí obžalobě premiér Andrej Babiš. „Modernizace trestního řádu je legitimní a potřebná. Nesmí se ale stát záminkou pro změny, které mohou vyhovovat konkrétnímu politikovi,“ uvedl. TOP 09 potvrdila také pokračování parlamentního odporu proti vládním změnám financování médií veřejné služby. Vedle požadavku na Klempířovu rezignaci a iniciativy proti návratu ruských hokejových reprezentací proto strana otevřela i problémy povodní postižených obcí, trestního řízení a nezávislosti České televize a Českého rozhlasu.
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