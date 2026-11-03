Gretzky potřeboval 16 zápasů, McDavid jen 15. Kapitán Edmontonu přepsal historii NHL a míří k hranici 200 bodů za sezonu

Neděle 1. listopadu 2026, Madison Square Garden. Po necelé minutě hry proti New York Rangers rozvlnil McDavid síť a jeho Edmonton šel do vedení. Byl to jeho osmý gól v úvodní minutě zápasu v kariéře, čímž v klubové historii Oilers předstihl Marka Messiera. Skutečná historie se ale psala v dalších minutách. Kapitán Edmontonu přidal asistenci a v 15. utkání sezony 2026/27 dosáhl na 30 nahrávek. Předchozí maximum držel Gretzky, který na stejnou metu potřeboval 16 zápasů v ročníku 1984/85. Edmonton vyhrál 4:1 a McDavid má po 15 zápasech 9 gólů, 30 asistencí a 39 bodů. Takové číslo okamžitě otevírá otázku, kterou zámořský hokej skoro čtyřicet let nevyslovil nahlas: dá se v dnešní NHL znovu pomýšlet na 200 bodů za sezonu?
Patnáct zápasů, třicet asistencí a ani jeden bez nahrávky
Rekord, který McDavid v New Yorku zapsal, má přesné obrysy. Jde o nejrychlejší dosažení 30 asistencí v jedné sezoně NHL. Gretzky na ně v ročníku 1984/85 potřeboval 16 utkání, McDavid o zápas méně. Tím ale výčet nekončí. Kanaďan zároveň protáhl rekordní sérii zápasů s asistencí od startu sezony na 15, takže letos zatím neodehrál utkání, ve kterém by nepřihrál na gól.
Oficiální web NHL.com v rekapitulaci zápasu zmiňuje ještě jedno srovnání: Gretzkyho bodová série od začátku sezony 1983/84 trvala 51 zápasů. McDavidovi by k jejímu vyrovnání chybělo dalších 36 utkání v řadě s bodem. Po patnácti zápasech je to spíš zajímavá historická poznámka než bezprostředně ohrožený rekord. Že se o ní vůbec mluví, ale vypovídá o tom, v jaké společnosti se McDavid ocitl.
Sám rekord nijak neoslavoval. Po zápase mluvil o „novém systému“ a „novém způsobu hry“ v Edmontonu a individuální čísla označil za vedlejší produkt toho, že tým funguje. Oilers mají bilanci 11-2-2, 24 bodů, vedou Pacifickou divizi a venku zatím neprohráli (7-0-0).
Matematika dvoustovky
39 bodů v 15 zápasech dává průměr 2,60 bodu na utkání. Analýza NHL EDGE z něj vyvozuje tempo na 218 bodů. Pomáhá tomu i fakt, že sezona 2026/27 je rozšířená na 84 zápasů, tedy o dva víc, než byla norma posledních let.
Spočítali jsme, co přesně by McDavid potřeboval ve zbývajících 69 zápasech:
|Cíl
|Chybí bodů
|Potřebný průměr na zápas
|200 bodů
|161
|2,33
|216 bodů (nový rekord NHL)
|177
|2,57
|Aktuální tempo
|nerelevantní
|2,60
Tabulka ukazuje dvě věci. Na dvoustovku by McDavidovi stačilo zpomalit o čtvrt bodu na zápas a pořád by ji pokořil. Na Gretzkyho rekord 215 bodů z ročníku 1985/86 nemá prakticky žádnou rezervu, musel by zbytek sezony hrát v podstatě přesně tak, jak ji začal.
Podle nás je dvoustovka reálná na papíře a historicky mimořádně těžká. Statistický web PuckWired, který pracuje s oficiálními záznamy NHL, upozorňuje na varovný precedens. Ze sezon, které po deseti zápasech mířily k 200 bodům, skončily nad touto hranicí jen dvě. Obě patřily Gretzkymu. Dá se proto čekat spíš série výkyvů a korekcí než hladký rekordní pochod. Nic to ale nemění na tom, že McDavidův start je nejpřesvědčivějším argumentem posledních desetiletí, že 200 bodů nemusí být jen muzejní relikvie.
Gretzky jako měřítko: kde McDavid je a kde zatím není
Přes 200 bodů se v historii NHL dostal jediný hráč. Gretzky to dokázal čtyřikrát: 212, 205, 208 a rekordních 215 bodů. Nejblíž mu byl Mario Lemieux se 199 body v sezoně 1988/89. Pro srovnání: McDavid loni vyhrál Art Ross Trophy se 138 body v 82 zápasech, což bylo nejvíc v lize. Letošní start tedy není jen jeho další dobrá sezona, je to skok do úplně jiné kategorie.
Jak vypadal Gretzky po 15 zápasech svých velkých ročníků?
- 1983/84: 42 bodů, konec sezony na 205
- 1984/85: 43 bodů, konec sezony na 208
- 1985/86: 37 bodů, konec sezony na rekordních 215
- McDavid 2026/27: 39 bodů
McDavid je tedy o čtyři body za Gretzkyho nejrychlejším startem, ale o dva body před jeho rekordní sezonou. To je možná nejsilnější fakt celého příběhu. Rekordních 215 bodů nevzniklo z nejlepšího startu, Gretzky je posbíral až v dalších měsících.
Zásadní rozdíl je v prostředí. V sezoně 1985/86 padalo v NHL v průměru 7,9 gólu na zápas, v aktuálním ročníku zhruba 6,3. McDavid tedy sbírá 2,60 bodu na zápas v lize, kde je gólů výrazně méně, brankáři jsou větší a lépe trénovaní a obranné systémy propracovanější. Tady je podle nás jádro celé debaty. Nejde jen o to, jestli McDavid dorovná Gretzkyho čísla. Jde o to, jestli moderní NHL ještě vůbec dovoluje výkon, který od poloviny 80. let vypadal jako uzamčený v jedné éře.
Znamená to, že je McDavid lepší než Gretzky? Takový závěr čísla neunesou. Překonal ho v jedné konkrétní metrice. Gretzky dál drží sezonní rekord, jako jediný má čtyři 200bodové ročníky a jeho kariérní průměr 1,92 bodu na zápas převyšuje McDavidových 1,54 po minulé sezoně.
Proč to není náhoda
Analytici NHL EDGE vypichují tři pilíře McDavidovy formy. Prvním je rychlost. Vede ligu v počtu sprintů nad 35 km/h i nad 32 km/h a osm z jeho devíti gólů padlo po rychlém přechodu do útoku. Kouč Rangers Mike Sullivan po nedělním zápase přiznal, že když McDavid nabere rychlost, je těžké ho zastavit.
Druhým pilířem je kvalita šancí. Častěji se dostává do nebezpečných prostor před brankou. Třetím je samotná tvorba hry: z 30 asistencí je 23 primárních, tedy přímých nahrávek na gól. Podílel se na 39 z 63 gólů Edmontonu, což je zhruba šest branek z deseti.
Neméně důležité je, kdo hraje vedle něj. McDavid nastupuje převážně s Leonem Draisaitlem a Vasilijem Podkolzinem. Draisaitl má 28 bodů a Edmonton je podle NHL.com jediný tým v lize se čtyřmi hráči, kteří dali aspoň osm gólů, Podkolzina nevyjímaje. Obránce Evan Bouchard nasbíral 26 bodů a stal se teprve čtvrtým bekem v historii s nejméně 25 body v prvních 15 zápasech sezony, po Bobbym Orrovi, Alu MacInnisovi a Denisi Potvinovi. Trojice McDavid, Draisaitl a Bouchard má dohromady 93 bodů, nejvíc ze všech spoluhráčských trojic po 15 zápasech za posledních 30 let.
A pak je tu Mike Babcock. Oilers ho 23. června 2026 najali jako 19. hlavního trenéra v historii klubu a hned při nástupu mluvil o nutnosti změn a o tom, že se chce sladit s McDavidem, Draisaitlem a Zachem Hymanem. Přímý důkaz, že jeho systém McDavidovu produkci vyhnal nahoru, zatím neexistuje. Kapitánova slova o „novém způsobu hry“ ale naznačují, že změna je v kabině cítit.
Co může tempo zbrzdit a kde ho sledovat
V ligovém bodování je McDavidův náskok ohromující. Draisaitl za ním ztrácí 11 bodů, Bouchard 13, Nathan MacKinnon s Kirillem Kaprizovem mají po 25, Auston Matthews 24. Z Čechů je nejvýš David Pastrňák s 20 body v 16 zápasech, McDavid jich má o 19 víc, a to při zápase k dobru. Martin Nečas má 18 bodů v 15 utkáních, Filip Hronek 12, Pavel Zacha 10 a Tomáš Hertl 9.
Brzdit ho může několik věcí. NHL.com zmiňuje návrat Ryana Nugenta-Hopkinse, stav brankářů a usazování nových prvků Babcockova systému. Edmontonský brankář Tristan Jarry má momentálně dvě čistá konta v řadě. Podle nás by ale největší ránu znamenala kombinace zranění v elitní formaci a poklesu bodů z přesilovek. Na Draisaitlovi a Bouchardovi totiž McDavidova čísla stojí víc, než by se z tabulky asistencí mohlo zdát.
První test přichází hned. V úterý 3. listopadu Oilers zakončí venkovní cestu, na které už hráli s Islanders a Rangers, zápasem v New Jersey. Pak se vracejí domů na zápasy s Anaheimem (5. listopadu), Vancouverem (7. listopadu) a odvetu s Rangers (9. listopadu). Čeští fanoušci mohou sledovat NHL v nové sezoně na Nově a Primě, které podle NHL.com/cs vysílají dohromady 24 zápasů základní části týdně, a to na Nova Sport 1 a 2, Oneplay, Nova Action, Prima Sport a Prima+. Všechny zápasy jsou navíc ke zhlédnutí přes NHL.tv na DAZN, včetně záznamů.
Gretzky nasbíral svých 215 bodů v době, kdy padalo o gól a půl na zápas víc a kdy se o analytice rychlostních sprintů nikomu nesnilo. McDavid po 15 zápasech nemá rekord v kapse, má ale před Gretzkyho rekordní sezonou dvoubodový náskok. Na 69 zbývajících zápasů je to málo. Na to, aby se po čtyřiceti letech znovu mluvilo o dvoustovce, to stačí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka