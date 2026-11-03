Na obalu salámu může být přes 100 gramů masa. Ve skutečnosti ale zákazníci netuší, co přesně kupují

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Na obalu salámu může být přes 100 gramů masa. Ve skutečnosti ale zákazníci netuší, co přesně kupujíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Údaj přes sto gramů masa na sto gramů salámu nemusí být chyba ani reklamní trik. U výrobků, které během zpracování ztrácejí vodu, popisuje množství použité suroviny před dokončením výroby. Hotový salám už váží méně, než kolik masa do něj na začátku vstoupilo. Číslo na etiketě proto není totéž jako procento bílkovin nebo hmotnost balíčku.
Na obalu salámu může být přes 100 gramů masa. Ve skutečnosti ale zákazníci netuší, co přesně kupujíZdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 03.11.2026 15:28
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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