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Na obalu salámu může být přes 100 gramů masa. Ve skutečnosti ale zákazníci netuší, co přesně kupují

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Údaj přes sto gramů masa na sto gramů salámu nemusí být chyba ani reklamní trik. U výrobků, které během zpracování ztrácejí vodu, popisuje množství použité suroviny před dokončením výroby. Hotový salám už váží méně, než kolik masa do něj na začátku vstoupilo. Číslo na etiketě proto není totéž jako procento bílkovin nebo hmotnost balíčku.
Na obalu salámu může být přes 100 gramů masa. Ve skutečnosti ale zákazníci netuší, co přesně kupují

Na obalu salámu může být přes 100 gramů masa. Ve skutečnosti ale zákazníci netuší, co přesně kupují

Zdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 15:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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