Paradeiser po výhře v Mnichově vyzval Kozmu na velký československý duel. Jako místo zmínil Ostravu

Mikrofon na pozápasové tiskové konferenci dostal muž, který měl po dvou prohrách co dokazovat. Ronald Paradeiser měl za sebou tři kola, ve kterých Tyrona Pfeifera nepustil k ničemu nebezpečnému, a všichni tři rozhodčí mu dali plný počet. Místo obvyklého přání dostat kohokoliv ale padlo konkrétní jméno a konkrétní město. Mezi větou na tiskovce a řádkem na zápasové kartě je přitom pořádný kus cesty. Redakce MMAmag proto postavila jeho slova vedle veřejného kalendáře organizace OKTAGON MMA.
Dvě minuty po výhře už měl jasno, koho chce
Turnaj OKTAGON 96 se odehrál 31. října 2026 v Mnichově. Ronald Paradeiser, 29letý slovenský bojovník ve velterové váze do 77 kg s bilancí 24-11-0 a bývalý šampion lehké váhy v organizaci OKTAGON MMA, která působí po celé Evropě a vznikla v Česku a na Slovensku, v něm porazil Němce Tyrona Pfeifera jednomyslným rozhodnutím rozhodčích. Na body, ne knockoutem. Podle oficiálního rozboru bodování, který OKTAGON MMA zveřejnil 2. listopadu 2026, dal Slovák soupeři v prvním kole tři takedowny a ve zbylých dvou ho držel pod kontrolou.
Pak si sedl před novináře. Přepisy, které zveřejnily slovenský Sportnet a MMA Fanatik, se shodují na tom, co řekl: „Po takovém grapplerském výkonu, kdybych měl někoho vyzvat, tak jedině Kozmu. Nebylo to žádné velké KO, ale dva veteráni by se mohli potkat. Třeba v Ostravě. Věřím, že se tam začátkem roku ukážu v zápase s Davidem Kozmou. Byl by to nádherný česko-slovenský duel“. Zkratka KO znamená knockout. Mnichovský zápas byl zároveň Paradeiserovým rekordním 25. startem v OKTAGONu a 18. výhrou pod hlavičkou organizace.
Sportovní logiku té výzvy nejlíp vysvětlí šest zápasů, tři jeho a tři Kozmovy.
Jeden zastavil pád, druhý jede jako vlak
David Kozma, 33letý český bojovník ve velterové váze do 77 kg s bilancí 35-15-0 a nejdéle vládnoucí velterový šampion v historii OKTAGONu, je v úplně jiném rozpoložení. Drží sérii tří výher. Poslední z nich vybojoval 26. září 2026 ve Frankfurtu, kde v hlavním zápase turnaje OKTAGON 94 uškrtil Christiana Eckerlina zezadu v čase 4:58 prvního kola. 2 sekundy před koncem kola.
Z profilů obou mužů na webu OKTAGON MMA a z bilancí na Sherdogu redakce MMAmag poskládala jejich posledních šest vystoupení vedle sebe.
|Pořadí
|Ronald Paradeiser
|David Kozma
|Poslední
|výhra nad Tyronem Pfeiferem
|výhra nad Christianem Eckerlinem
|Předposlední
|prohra s Jackem Grantem
|výhra nad Davidem Zawadou
|Třetí od konce
|prohra s Kaikem Britem
|výhra nad Jozefem Wittnerem
Kozmovo vítězství mělo jeden detail, o kterém se mluvilo víc než o škrcení. Podle webu Top-Fight promotér Ondřej Novotný v pořadu MMA Letem Světem uvedl, že si Čech při takedownu rozsekl hlavu a lékař by ho do druhého kola pravděpodobně nepustil. Jde o Novotného tvrzení převzaté z Top-Fightu, organizace k tomu oficiální zdravotní stanovisko nevydala.
Zbývá drobnost: zjistit, co o slíbené Ostravě na začátku roku 2027 říká veřejný kalendář OKTAGONu.
Město, které si vybral, má jeden háček
Ve veřejném kalendáři na webu OKTAGON MMA redakce MMAmag ke 3. listopadu 2026 žádný ostravský turnaj s tímto zápasem nenašla. Na leden a únor 2027 jsou vypsané tři akce: Stuttgart 16. ledna, Liberec 30. ledna a Vídeň 20. února. Zápas Paradeiser proti Kozmovi není uvedený ani u jedné z nich. Platí to jasně: duel ohlásila jedna strana, organizace ho nepotvrdila.
Ostrava přitom není náhodné město. Právě tam se 14. února 2026 konal turnaj OKTAGON 84, který nesl Paradeiserovo jméno v názvu a na kterém Kozma nastoupil proti Jozefu Wittnerovi.
Proč si po návratu vybral zrovna tohle jméno
ANALÝZA Ještě v únoru 2026 zněl Paradeiser úplně jinak. Web MMA Shorties tehdy 20. února citoval jeho slova z rozhovoru pro Šport.sk: „Nechci Kozmu vyzývat, ale ťukl bych si to s ním, dává mi to smysl… mám vůči němu takový respekt, že ho ani nechci vyzývat“. Redakce MMAmag postavila tenhle starší výrok vedle toho, co padlo 31. října 2026 v Mnichově. Z opatrného respektu se za 8 měsíců stala adresná výzva s městem a termínem.
Důvod je čitelný. Po porážkách s Kaikem Britem a Jackem Grantem nepotřebuje další zahraniční jméno, u kterého se v případě prohry nic nezíská. Potřebuje zápas, který se v Česku a na Slovensku prodá sám.
Promotér té možnosti v únoru nefandil. Ke stejné možnosti řekl v únoru 2026 podle MMA Shorties větu, že ten zápas je „v tuhle chvíli ještě úplně mimo“. Od té doby Kozma třikrát vyhrál a Paradeiser zastavil pád. Zbytek je na matchmakerovi. A ten má na začátek roku 2027 vypsaný Stuttgart, Liberec a Vídeň. Ostravu, kterou si Paradeiser vybral dřív, než ji někdo vypsal, zatím v kalendáři nenajdete.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka