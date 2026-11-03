Kynuté mini bulky s pomazánkou a salámem: Měkké domácí pečivo, které se skvěle hodí na oslavy i svačinu

Na slané pohoštění, školní svačinu nebo něco malého na výlet se tyhle mini bulky hodí překvapivě dobře. Upečou se zvlášť a plní se až potom, podle chuti a podle toho, co zrovna najdete v lednici. Těsto je obyčejné kynuté, žádná složitost, ale pracuje se s ním příjemně. U nás doma se nejčastěji rozkrajují a dávají se do nich česneková a kolečko pomazánka salámu. Je to hotové rychle, zasytí to a na stole to působí o něco upraveněji než klasické jednohubky.
Z jedné dávky vyjde slušná hromádka, takže recept dává smysl na oslavu, ke
grilování, dětem na party nebo ve chvíli, kdy se návštěva ozve trochu později, než by se hodilo. Bulky dělám spíš menší. Snáz se berou do ruky, při jídle z nich nic zbytečně nepadá a při plnění se tolik netrhají.
Můj tip: Když chcete, aby bylo těsto měkčí a vláčnější, přilijte do mouky klidně o trochu víc mléka, než je uvedené v základním rozpisu. Někdy mouka saje víc, jindy méně. U kynutého těsta je to poznat docela rychle, hlavně při hnětení. Mini bulky jako domácí slané pohoštění
Slané kynuté pečivo u nás nikdy dlouho neleží. Nevypadá tak slavnostně jako dort ani tak uhlazeně jako chlebíčky z lahůdek, jenže mizí spolehlivě. U mini bulek je praktické hlavně to, že je můžete upéct dopředu a naplnit až těsně před podáváním. Pečivo pak zůstane hezky pevné, nenatáhne vlhkost z pomazánky a na tácu se nerozpadá. Recept na kynuté mini bulky s pomazánkou a salámem
Rozpis počítá s větší dávkou. Podle velikosti vykrajovátka z ní připravíte zhruba
90 malých kusů.
Doba přípravy: 25 minut + 60 minut kynutí Doba pečení: přibližně 12 až 18 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: asi 90 mini bulek Ingredience pro přípravu 500 g polohrubé mouky 300 ml mléka, podle potřeby i trochu více 30 g másla 30 g čerstvého droždí 1 lžička cukru 1 lžička soli 1 ks vejce na potření
Naplnění: česneková pomazánka salám nakrájený na menší plátky nebo kolečka Postup přípravy domácích mini bulek z kynutého těsta
1. Do části vlažného
mléka rozdrobte droždí, přidejte cukr a promíchejte. Kvásek nechte pár minut stát, až začne pěnit a bude vidět, že droždí pracuje.
2. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, přidejte sůl a přilijte rozpuštěné máslo. Potom přidejte vzešlý kvásek a zbytek mléka.
3. Vypracujte měkké, hladké
kynuté těsto. Když se zdá příliš tuhé, přilévejte mléko po malých dávkách. Těsto má být pružné, ale nemá působit těžce a hutně.
4. Mísu přikryjte čistou utěrkou a nechte těsto asi
60 minut kynout, dokud zhruba nezdvojnásobí objem. Pokud je v kuchyni chladněji, pár minut navíc mu neuškodí.
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5. Vykynuté těsto přesuňte na lehce pomoučněný vál a rozválejte ho na silnější plát. Neválejte ho úplně dotenka, bulky by po upečení nebyly tak měkké.
6. Vykrajovátkem nebo menší skleničkou vykrajujte kolečka. Skládejte je na plech vyložený
pečicím papírem a nechte mezi nimi trochu místa.
7. Každý kousek potřete rozšlehaným
vejcem. Ještě je nechte krátce dojít, zhruba po dobu, než se trouba nahřeje na 180 °C. Foto: Cooky.cz, Před pečením bulky potřete vajíčkem a posypte sezamem.
8. Pečte dozlatova, přibližně
12 až 18 minut. Ke konci už je lepší stát poblíž trouby, protože malé pečivo se umí během chvíle změnit z hezky zlatého na příliš tmavé. Foto: Cooky.cz, Bulky upečte dozlatova.
9. Upečené bulky přendejte na mřížku a nechte vychladnout. Pak je ostrým nožem nařízněte asi do tří čtvrtin, aby zůstaly v jednom kuse a šly dobře plnit.
10. Do každé bulky dejte trochu
česnekové pomazánky a vložte kousek salámu. Nejlepší jsou v den pečení, kdy je pečivo nejměkčí. Pokud je připravujete dopředu, skladujte je v chladu a naplňte až před podáváním. Rady, které se mi u mini bulek osvědčily Menší velikost je praktičtější: Na návštěvy a oslavy se drobnější kousky hodí víc. Lépe se jedí a hosté si bez váhání vezmou i další, zvlášť když připravíte víc náplní. Pomazánku dávejte až do vychladlých bulek: Teplé pečivo náplň rychle povolí a bulky pak zbytečně vlhnou. Salám klidně vyměňte: Dobře funguje také šunka, plátkový sýr, pažitková pomazánka nebo vajíčková. Tenhle recept snese běžnou domácí improvizaci bez dlouhého plánování. Část si nechte bez náplně: Samotné bulky se hodí k polévce nebo jen tak večer s máslem. U nás mizí skoro stejně rychle jako ty plněné.
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