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Kynuté mini bulky s pomazánkou a salámem: Měkké domácí pečivo, které se skvěle hodí na oslavy i svačinu

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Když potřebuji připravit něco slaného pro více lidí a nechci stát půl dne u sporáku, sáhnu po těchto kynutých mini bulkách. Těsto je obyčejné, poctivé a dobře se s ním pracuje, zatímco náplň si každý může přizpůsobit podle chuti. U nás doma nejčastěji vítězí česneková pomazánka a kolečko salámu.
Obrázek k receptu na Měkké domácí pečivo, které se hodí na oslavy, svačinu i výlet

Obrázek k receptu na Měkké domácí pečivo, které se hodí na oslavy, svačinu i výlet

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Kynuté mini bulky plněné pomazánkou a salámem: Měkké domácí pečivo, které se hodí na oslavy, svačinu i výlet
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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