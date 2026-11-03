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Túje nejsou jediná možnost. Tenhle živý plot dobře snáší řez, v zimě ale překvapí

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Dennívýzva
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Ptačí zob obecný může vytvořit hustý živý plot a dobře snáší pravidelné stříhání. Na rozdíl od tújí však není jistotou neprůhledné zelené stěny po celou zimu. Jde o opadavý až poloopadavý keř, který si část listů ponechává podle podmínek. Právě tahle vlastnost může při výběru rozhodnout víc než slib rychlého růstu.
Túje nejsou jediná možnost. Tenhle živý plot dobře snáší řez, v zimě ale překvapí

Túje nejsou jediná možnost. Tenhle živý plot dobře snáší řez, v zimě ale překvapí

Zdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 15:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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