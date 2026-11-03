Dva alpské průsmyky do Francie zavřely. Přes Lombardu ani Agnello se přes zimu neprojede

Dva alpské průsmyky do Francie zavřely. Přes Lombardu ani Agnello se přes zimu neprojedePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dva alpské průsmyky do Francie zavřely. Přes Lombardu ani Agnello se přes zimu neprojedeZdroj: Gnrc / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 03.11.2026 07:17
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