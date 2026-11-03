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Českou televizi a rozhlas přišly na Václavák podpořit tisíce lidí

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Tisíce lidí zaplnily spodní část Václavského náměstí, přišly na demonstraci proti změně financování České televize a rozhlasu. Dorazily hlavně v průvodech právě od budov televize a rozhlasu.
Českou televizi a rozhlas přišly na Václavák podpořit tisíce lidí

Českou televizi a rozhlas přišly na Václavák podpořit tisíce lidí

Zdroj: Veronika Kotmanová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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