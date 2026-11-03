Kubát: Roční výnosy Zrádců dosahují téměř 200 milionů korun

Televizi Prima (majitel Ivan Zach) se daří navyšovat monetizaci licenčního soutěžního pořadu s prvky reality show Zrádci (foto). Komerční stanice nyní na podzim vysílá třetí řadu, roční výnosy by se měly blížit 200 milionů korun. Na dnešní konferenci Czech Internet Forum to prohlásil CEO Primy Lukáš Kubát. Aktuální řada Zrádců odstartovala 16. září na streamovací platformě Prima+ a od 20. září na terestrické Primě. Moderátorem a průvodcem show je opět Vojtěch Kotek, režisérem je Markus Krug. Finále Zrádců 3 vůbec poprvé proběhne v pražské O2 Aréně, jejíž kapacita je cca 18 tisíc lidí. Event je naplánován 2. prosince letošního roku.
Reality soutěž je příkladem multiplatformové distribuce obsahu Primy a hledání nových zdrojů příjmů."Pro nás je důležité mít podcast na YouTube, protože ten přiláká mladé cílové skupiny. Tam ty algoritmy je postupně začnou servírovat. Zásah podcastu Vojta Kotek - Markus Krug je přes 100 tisíc, který pak vede k epizodě na Prima+ nebo v televizi. Spíše na Prima+, protože tato generace preferuje sledování obsahu bez reklam. Důležité je, aby se vytvořilo emoční pouto, protože když mám emoční pouto, nenechám si ujít Kongresové centrum nebo O2 Arénu nebo si koupím merchandising," uvedl Kubát.
"Když jsme začínali první sezónu Zrádců, tak jsme byli na 50 až 60 milionech ročních revenues, letos se již blížíme skoro 200 milionům. Takže je třeba lidem nabízet více monetizačních forem, zážitků, onlinovek, aftershow, podcastů, sociální sítě. My například spolupracujeme s Close friends & co. (Martin Mikyska a spol., pozna. aut.), kteří nám budují komunitu na Discordu," doplnil Kubát.
Reality soutěžní pořad Zrádci se může pyšnit doposud vysokými čísly diváckého zásahu. Podle interních dat Primy v období září - listopad 2025 druhá řada Zrádců zasáhla 7,58 milionu diváků, uživatelů či posluchačů. Z toho 2,38 milionu připadlo na terestrickou televizi, 4,09 milionu na sociální sítě, 242 tisíc na streamovací platformu Prima+, 864 tisíc na rádia Kiss a Signál a 13 tisíc na živé eventy v kinech. Podrobnější analýzu pořadu uvádíme v samostatném článku, viz zde. Prima aktuálně připravuje čtvrtou řadu Zrádců, ve které by měly soutěžit čistě celebrity (psali jsme jako první na trhu).