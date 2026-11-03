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Kubát: Roční výnosy Zrádců dosahují téměř 200 milionů korun

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Televizi Prima (majitel Ivan Zach) se daří navyšovat monetizaci licenčního soutěžního pořadu s prvky reality show Zrádci (foto). Komerční stanice nyní na podzim vysílá třetí řadu, roční výnosy by se měly blížit 200 milionů korun. Na dnešní konferenci Czech Internet Forum to prohlásil CEO Primy Lukáš Kubát.
Kubát: Roční výnosy Zrádců dosahují téměř 200 milionů korun

Kubát: Roční výnosy Zrádců dosahují téměř 200 milionů korun

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 15:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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