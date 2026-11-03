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Policisté kontrolovali chatové oblasti na Chebsku. Pomáhal jim pes i dron

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Dennívýzva
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Rozsáhlou kontrolní akci zaměřenou na chatové oblasti a zahrádkářské kolonie uskutečnili chebští policisté ve spolupráci s městskými strážníky. Do akce se zapojil také policejní psovod se služebním psem a policisté využili i dron.
Policisté kontrolovali chatové oblasti na Chebsku. Pomáhal jim pes i dron

Policisté kontrolovali chatové oblasti na Chebsku. Pomáhal jim pes i dron

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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