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Máte rádi výlety s cílem? Z Nové Paky můžete dojít až na hrad Kumburk

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Koho baví hradní zříceniny a rád je navštěvuje, tak má na území naší republiky opravdu bohatou zásobu těchto historických památek. Orientačně jich mohlo být na 1 000. Některé jsou více, jiné méně zachovalé. Ale i tam, kde vidíte jen nějaké terénní nerovnosti a sem tam kámen, má místo v sobě něco zajímavého. Minimálně pěknou přírodu a výhled do okolí, jelikož většina hradů a hrádků byla postavena na kopci. Vycházka k nim pak v sobě spojuje historii i sportovní výkon, při kterém si člověk dokonale vyčistí hlavu a přijde na jiné myšlenky. Dnes se společně podíváme na zříceninu hradu Kumburk.
hrad Kumburk

hrad Kumburk

Zdroj: Foto: VitVit, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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