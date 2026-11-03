Top kina ČR: Neskutečná máma vyděsila kina. První místo ale bere nenápadný animák

Ani během Halloweenu se česká kina nevzepjala z průměrných čísel a stále čekají na kýžený hit. Kinaři se naštěstí mohou spolehnout aspoň na rodiny s dětmi, které zaplňují projekce s animáky, a vyplatila se i sázka na nový horor.
5. místo
Tržby 1 milion 646 tisíc Kč / návštěvnost 9 424 diváků / 141 kin
Z prvního místa až na páté nám spadla Ovečka Shaun. Oblíbená značka se musela sklonit před nečekanou konkurencí a zatím nepůsobí dojmem, že by se z ní stala kýžená trvalka. Mezivíkendový propad o necelých 40 % je značný, a pokud plastelínová ovečka nestabilizuje příště své ztráty, možná už ji v top 5 ani neuvidíme.
4. místo
Tržby 1 milion 997 tisíc Kč / návštěvnost 10 912 diváků / 124 kin
Jedním z pokořitelů oveček je i stop-motion klenot Wildwood, který aspiruje na titul nejlepšího animáku roku. Ani megapozitivní reakce od diváků a kritiků ale nezaručují snímku ve světě komerční úspěch a bohužel půjde o nezasloužený propadák. Ani český start s necelými 11 tisíci diváky není dechberoucí, na druhou stranu jde možná o maximum možné. Stop-motion počiny u nás nikdy nepatřily mezi komerční hity, a Wildwood tak startuje na prakticky totožných číslech jako kultovní Koralína. Navíc se nejedná o animák pro nejmenší, ale spíše větší děti, a takové si cestu k divákovi hledají většinou náročněji.
3. místo
Tržby 2 miliony 234 tisíc Kč / návštěvnost 11 402 diváků / 147 kin
Za očekáváním zatím zůstává i novinka Davida Ondříčka. Mezivíkendový propad o 34 % není nijak zlověstný, na druhou stranu na očekávaný český hit a podzimní trvalku to v případě moderního nástupce Samotářů zatím také nevypadá. Českou novinku zatím zhlédlo 42 tisíc návštěvníků a bude se muset ještě hodně posnažit, aby to dotáhla aspoň do kýžené stovky.
2. místo
Tržby 2 miliony 436 tisíc Kč / návštěvnost 11 692 diváků / 134 kin
Jako každý Halloween i letos se distributorům vyplatilo poslat do kin děsivý horor. Start Nekonečné mámy je sice z hlediska žánru spíše průměrný, svůj úděl během nejstrašidelnějšího svátku roku však naplnil beze zbytku. Otázkou zůstává, jak dlouho nám počin v žebříčku vydrží. Divácké reakce jsou totiž spíše vlažné, takže to zatím na trvalku ve stylu Posedlosti či nedávného Resident Evilu opravdu nevypadá. Tady se nám spíš urodila hororová rychlokvaška.
1. místo
Tržby 2 miliony 000 tisíc Kč / návštěvnost 12 222 diváků / 187 kin
První místo tak poněkud netradičně bere nenápadný německý animák Mia a škola monster, který si to do kin zkrátka hezky načasoval. Snímek je totiž bezproblémovou zábavou pro nejmenší, zároveň ale v duchu Halloweenu nešetří strašidly a příšerkami. Start na prvním místě s 12 tisíci diváky je proto rozhodně solidní úspěch, zejména v rámci nízkorozpočtového animáku evropského stylu. Podobné kreslené kousky ale většinou v top 5 příliš dlouho nepobudou, tak uvidíme, jak dlouho s námi Mia vydrží.
Aktuální program českých kin naleznete zde. Kompletní návštěvnosti českých kin zde.
Zdroje: Unie filmových distributorů, Kinobox Data