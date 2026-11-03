Vydělává přes osm milionů týdně a dvě noci po sobě táhl po barech. Everton Grealishe vyřadil ze sestavy

Čtvrtek 29. října, hodinu a půl před výkopem čtvrtého kola Ligového poháru proti Newcastlu. Everton zveřejňuje informace o sestavě a v nich stojí věta, kterou kluby Premier League píšou jen výjimečně: Jack Grealish není k dispozici kvůli „porušení klubové disciplíny“. Bez zranění a bez rotace, prostě trest. Evertonu to na hřišti neuškodilo, Newcastle porazil 3:1. Nejdražší hráč kabiny ale zápas sledoval z dálky. O čtyři dny později chyběl i v ligové odvetě na hřišti Newcastlu. Mezitím britský bulvár zveřejnil podrobnosti o dvou nocích, které měl Grealish strávit po barech a pubech. Jeho druhé hostování v Evertonu se tak během jednoho týdne změnilo ze sportového příběhu v disciplinární případ.
Co potvrdil klub a co jen média
Případ má tři vrstvy a každá stojí na jiném zdroji.
Pevné jádro tvoří oficiální oznámení na webu Evertonu. Klub potvrdil, že Grealish chybí kvůli porušení disciplíny. Víc neřekl.
Druhou vrstvu přinesly Guardian a Sky Sports. Podle jejich informací se Grealish nedostavil na pondělní trénink a absenci neomluvil. Guardian píše, že o vyřazení rozhodl trenér David Moyes společně s výkonným ředitelem Angusem Kinnearem. Hráč se pak do tréninkového centra Finch Farm vrátil a podle listu ho čekala pokuta. Její výši ani oficiální potvrzení jsme zatím nedohledali. Moyes po zápase podrobnosti odmítl. Šlo prý o rozhodnutí klubu, za kterým stojí. Na Sky Sports pak pochválil „hodnoty“ Evertonu a hráče, kteří je dodržují na hřišti i mimo něj. Jméno nepadlo, nebylo to ale potřeba.
Třetí vrstvu dodal The Sun a do světa ji roznesla další média včetně Goal.com. Podle bulváru měl Grealish 19. října po galavečeru Pride of Britain v londýnském hotelu Grosvenor House zamířit s přáteli do karaoke baru BAM Karaoke Box ve čtvrti Victoria. Tam se mělo pít a zpívat. Druhý večer, 20. října, měl ve Wilmslowu nedaleko Manchesteru sledovat v soukromé místnosti pubu zápas PSG s Barcelonou, a to se spoluhráči z reprezentace Jordanem Pickfordem, Tylerem Diblingem a Kylem Walkerem. Skupina se pak podle stejného zdroje přesunula na bowling do Altrinchamu.
Tyto detaily stojí na anonymních „zdrojích“ a „svědcích“, ne na vyjádření klubu ani hráče. Ani The Sun podle převyprávění listu Zambian Observer noční výlety přímo nespojil s disciplinárním rozhodnutím. Oficiálně tedy Everton trestá neomluvený trénink, respektive porušení pravidel. Dvě noci po barech zapadají do časové osy, vyřazení ale podle dostupných informací přímo nevysvětlují. Grealish se k případu podle zdrojů, které jsme dohledali, veřejně nevyjádřil.
Druhá absence má navíc vlastní nuanci. V oficiální sestavě pro zápas 2. listopadu Everton uvedl, že Grealish není „zápasově připravený“. O disciplíně tam nepadlo ani slovo. Britská média ale tuto absenci se čtvrtečním trestem jednoznačně spojovala.
Plat, který mění měřítko
Proč se z jednoho zmeškaného tréninku stala zpráva na titulních stranách? Odpověď je v částce, kterou Grealish bere. Smlouvu s Manchesterem City podepsal v roce 2021 po rekordním přestupu z Aston Villy a podle BBC si v ní přijde na zhruba 8,75 milionu korun týdně. Oficiálně tuto částku nezveřejnil ani jeden klub.
Představu o měřítku dává srovnání s žebříčkem Forbesu nejlépe placených českých fotbalistů:
|Hráč
|Příjem ročně
|Příjem týdně (průměr)
|Jack Grealish (plat podle médií)
|cca 455 mil. Kč
|8,75 mil. Kč
|Patrik Schick
|195 mil. Kč
|3,75 mil. Kč
|Tomáš Souček
|155 mil. Kč
|2,98 mil. Kč
Grealish tak týdně vydělá zhruba 2,3krát víc než Schick a 2,9krát víc než Souček. A to Forbes u Čechů započítává i reklamní partnerství, zatímco u Grealishe jde jen o samotnou mzdu.
Kdo ji platí, není úplně jasné. Server TEAMtalk loni uváděl, že u prvního hostování nesl Everton asi 6,56 milionu korun týdně a City zbylých 2,19 milionu. Guardian píše, že Everton za loňskou sezonu zaplatil celkem asi 350 milionů korun a letos zaplatí podobnou sumu. Přesné rozdělení pro současný ročník oficiálně potvrzené není. Jisté je jedno: pro Everton jde o jednu z největších položek v kabině. Za takové peníze klub očekává víc než jen dobré centry.
Ne poprvé: Grealishovy noci mají historii
Pro Grealishe není podobná situace nová. V listopadu 2015 ho Aston Villa vyřadila ze sestavy proti Watfordu a poslala trénovat s týmem do 21 let. Fotografie z nočního klubu se tehdy objevily po porážce 0:4, ironií osudu právě s Evertonem. Dvacetiletý talent se do áčka vrátil zhruba po dvou týdnech.
V prosinci 2021 nechal Pep Guardiola Grealishe a Phila Fodena proti Newcastlu na lavičce po noci v klubu, o které psala média. Veřejně připomněl, že chování mimo hřiště k profesionalitě patří.
Disciplinární případy ale řeší i jiné hvězdy. Marcus Rashford v lednu 2024 zmeškal trénink Manchesteru United po nočních výletech v Belfastu. Klub to uzavřel jako interní disciplinární záležitost. Situace nejsou totožné, ukazují ale, že kluby Premier League dnes podobné prohřešky hvězd veřejně neschovávají.
Rozdíl proti minulosti je jinde. V roce 2015 byl Grealish slibný mladík s celou kariérou před sebou. Dnes je mu 31 let a v Evertonu hostuje. Na konci sezony mu podle TNT Sports končí smlouva v City. A za anglickou reprezentaci naposledy nastoupil v říjnu 2024 proti Finsku.
Test pro Everton: výkon, nebo autorita kabiny?
Podle nás nejde v tomto případě ani tak o Grealishe jako o Everton. Klub totiž stojí před otázkou, kterou řeší každý tým s hvězdou: jak tvrdě sáhnout na hráče, kvůli kterému za hostování platí stovky milionů.
Ještě před rokem by to bylo dilema. Grealish do Evertonu přišel v srpnu 2025 jako kreativní posila do týmu, který měl potíže tvořit šance. Analýza Opta pro Premier League tehdy uváděla, že i v horší sezoně v City vytvořil ze hry 2,9 šance na 90 minut. To bylo téměř dvakrát víc než nejlepší hráč Evertonu Carlos Alcaraz. Start splnil očekávání. Za srpen dostal cenu pro hráče měsíce Premier League díky čtyřem asistencím ve dvou zápasech. V první sezoně v Evertonu nakonec nastoupil ve 22 zápasech, dal dva góly a připravil šest dalších.
Současný ročník ale vypadá jinak. Podle Opta Analyst má Grealish za sebou šest soutěžních startů a 307 minut. Bez gólu a bez asistence. A Everton bez něj porazil Newcastle nejprve 3:1 v poháru, pak 1:0 v lize. Moyes tím dostal do ruky argument, který trenéři v podobných sporech potřebují nejvíc: tým funguje i bez hvězdy.
Dá se čekat, že právě to dává klubu prostor trvat na svém. Kdyby Everton bez Grealishe dvakrát prohrál, tlak na rychlý návrat by rostl. Takhle může Moyes ukázat kabině, že pravidla platí i pro nejlépe placeného hráče. Pro trenéra, který stojí na disciplíně a pracovitosti, je taková autorita cennější než jeden kreativní hráč bez čísel.
Dveře ale zůstávají otevřené. Moyes podle TNT Sports řekl, že cesta zpět pro Grealishe existuje. Konkrétní datum nedal. O tom, kdy bude znovu k dispozici, rozhodne klub. Nejbližší šance přijde v pátek 6. listopadu doma proti Coventry. Pak podle rozpisu Premier League následuje náročná série:
- 23. listopadu: Brentford (venku)
- 29. listopadu: Liverpool (doma)
- 2. prosince: Aston Villa (venku)
- 6. prosince: Fulham (doma)
Pokud by Grealish chyběl déle, Everton by v ní přišel o kreativitu na křídle, a to včetně derby s Liverpoolem a návratu na hřiště Aston Villy, Grealishova mateřského klubu. Čeští fanoušci uvidí, jak se situace vyvine, na kanálech CANAL+ Sport, které vysílají všech 380 zápasů Premier League, mimo jiné i přes Oneplay a Magenta TV.
Pro Grealishe je ve hře víc než pár zápasů. V létě se z něj nejspíš stane volný hráč. Kluby, které o něm budou uvažovat, budou počítat góly, asistence i spolehlivost. Zmeškaný trénink v sezoně, kdy měl ukázat, že na velký fotbal pořád má, se do takového posudku propíše.
Před deseti lety ho Aston Villa poslala k juniorům a za dva týdny ho vzala zpátky. Tehdy měl talent a čas. Dnes mu zbývá talent, jedna sezona na hostování a klub, který si právě ověřil, že vyhrává i bez něj.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner