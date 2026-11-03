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Nezaměstnanost v září meziročně klesla na 3,1 %

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Na českém trhu práce v září mírně ubylo nezaměstnaných a zároveň vzrostl podíl pracujících. Míra nezaměstnanosti dosáhla 3,1 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než před rokem. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) se zaměstnanost lidí ve věku 15 až 64 let zvýšila na 75,7 %.
Nezaměstnanost v září meziročně klesla na 3,1 %

Nezaměstnanost v září meziročně klesla na 3,1 %

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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