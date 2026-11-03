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Spoluhráči z AC Milán mu nemohli říct ne. Jankulovski slaví padesátiny exhibicí s Ronaldinhem a Pirlem v Ostravě

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Marek Jankulovski oslaví padesátiny 12. června 2027 v Ostravě. Na Městský stadion přiveze Ronaldinha, Pirla, Gattusa, Inzaghiho i další hvězdy Milána.
Spoluhráči z AC Milán mu nemohli říct ne. Jankulovski slaví padesátiny exhibicí s Ronaldinhem a Pirlem v Ostravě

Spoluhráči z AC Milán mu nemohli říct ne. Jankulovski slaví padesátiny exhibicí s Ronaldinhem a Pirlem v Ostravě

Zdroj: FC Baník Ostrava
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.11.2026 15:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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