Spoluhráči z AC Milán mu nemohli říct ne. Jankulovski slaví padesátiny exhibicí s Ronaldinhem a Pirlem v Ostravě

Na tiskové konferenci v úterý 3. listopadu 2026 vysypal Jankulovski jména, která by před dvaceti lety plnila titulní strany italských deníků. Ronaldinho. Andrea Pirlo. Gennaro Gattuso. Filippo Inzaghi. Proti nim má nastoupit česká generace Eura 2004 s Pavlem Nedvědem, Petrem Čechem či Milanem Barošem. Exhibice nazvaná L’arte del calcio, tedy Umění fotbalu, se odehraje v sobotu 12. června 2027 od 16:00 na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Nejde o letošní ani o nejbližší termín, ale o červen příštího roku. Zápas připadá 34 dní po Jankulovského padesátých narozeninách a zároveň do roku, kdy uplyne dvacet let od noci, kdy AC Milán zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů. Jak se rodák z Ostravy dostal k tomu, že mu tolik světových jmen kývlo na jediný hovor?
Jeden telefonát a starý slib
Vysvětlení je podle Jankulovského prosté. „Měl jsem štěstí, že jsem s těmi kluky hrál řadu let,“ řekl podle ČTK na tiskové konferenci. Nikoho prý přemlouvat nemusel, „opravdu stačil jeden telefonát“. A připomněl dávný slib z milánské kabiny: už tehdy spoluhráčům opakoval, že se jednou musí přijet podívat do Ostravy.
Teď ten dluh vybírá. Účast podle ČTK slíbili a potvrdili:
- Ronaldinho: hlavní tvář akce, soupeřící výběr ponese jeho jméno jako Tým Ronaldinho
- Andrea Pirlo: partner z milánské zálohy
- Gennaro Gattuso: „zlý muž“, který už v Ostravě jednou byl
- Filippo Inzaghi: střelec z finále Ligy mistrů 2007
- Kacha Kaladze a Serginho: parťáci z obrany a levé strany
- Marek Hamšík: slovenský kapitán, který doplňuje zahraniční výběr
Ostravská Drbna k tomu přidává další dvě jména: Alexandra Pata a Massima Ambrosiniho. Jejich účast zatím ČTK nepotvrdila, pořadatelé ale avizují, že se seznam bude dál rozrůstat.
U Ronaldinha zmínil Jankulovski i nedávné setkání na exhibici v Katovicích. Pro české fanoušky má jeho příjezd zvláštní váhu: podle ČTK půjde o vůbec první vystoupení dvojnásobného nejlepšího hráče světa na českém území. V době jeho největší slávy se do Česka nikdy nedostal. Teď přijede kvůli kamarádovi z kabiny.
Dvě kabiny na jednom trávníku
Podle nás je síla akce jinde, než by se na první pohled zdálo. Hvězdná jména dnes umí koupit leckterý promotér, exhibice s Ronaldinhem se hrají po celé střední Evropě. Jankulovski ale na jeden trávník staví dvě své největší fotbalové identity: Milán, s nímž vyhrál Ligu mistrů, a českou reprezentaci, s níž dosáhl na bronz z portugalského Eura.
Proti Týmu Ronaldinho se postaví česká strana, jejíž jádro podle ČTK tvoří Nedvěd, Baroš, Čech, Poborský a Rosický. Ostravská Drbna doplňuje Jana Kollera, Vladimíra Šmicera a Tomáše Ujfalušiho. K reprezentantům z roku 2004 se mají přidat legendy Baníku, jejich jména ale zatím zveřejněna nebyla. Jankulovski sám má nastoupit za oba výběry: jeden poločas v barvách, s nimiž vyhrával v Itálii, druhý s parťáky z národního týmu.
Milánská linka sedí přesně na výročí. Finále Ligy mistrů se hrálo 23. května 2007 v Athénách a AC Milán v něm porazil Liverpool 2:1. V základní sestavě tehdy podle oficiálního webu AC Milán nastoupili Jankulovski, Pirlo, Gattuso, Ambrosini i Inzaghi, který vstřelil oba góly. Pět mužů z té sestavy se tak může po dvaceti letech potkat znovu, tentokrát v Ostravě.
Ronaldinho do té party nepatřil. Do Milána přišel až v roce 2008 a v sezoně 2008/09 sdílel s Jankulovským i Pirlem stejnou šatnu. Triumf v Lize mistrů je tedy s Brazilcem nespojuje, společná kabina ano. Jankulovski ho ostatně už po konci kariéry jmenoval mezi největšími spoluhráči, vedle Ronalda, Kaká, Maldiniho a Beckhama.
Proč právě Ostrava
Ostrava tu není kulisa. Je důvodem, proč tahle akce vůbec funguje.
Jankulovski se ve městě narodil 9. května 1977 a v Baníku vyrůstal už od sportovní školy. V roce 2000 odešel do Neapole, pak přes Udinese do Milána, za reprezentaci odehrál 78 zápasů. Po konci kariéry se vrátil domů: od roku 2018 působil v Baníku jako sportovní ředitel, od léta 2020 je předsedou dozorčí rady klubu. „Ostrava je město, které mám v srdci,“ zaznělo od něj v roce 2012, když kvůli zraněnému kolenu ukončil kariéru.
Pro hvězdy z Itálie tak Ostrava není anonymní bod na mapě exhibičního turné. Je to místo, kam roky slibovaly přijet. V tom vidíme hlavní rozdíl oproti komerčním zápasům legend, které objíždějí stadiony podle toho, kde se zrovna dá vyprodat tribuna.
Dějištěm bude Městský stadion ve Vítkovicích, domov Baníku, atletické Zlaté tretry a SSK Vítkovice. Podle správce areálu pojme zhruba 15 tisíc diváků. Stadion leží na adrese Závodní 3000/86b, u areálu je parkoviště, další plochy jsou u Mustang arény a při velkých akcích se parkuje i v areálu Vítkovic nebo u nádraží Ostrava-Vítkovice.
Bazaly 2013 a Baroš 2026: Ostrava umí vyprodat
Jankulovski podobný model jednou vyzkoušel. V roce 2013 se loučil s kariérou na Bazalech a formát byl nápadně podobný: tým z Eura 2004 proti výběru přátel, Jankulovski za obě strany. Deset dní před utkáním bylo podle Sport.cz prodáno 14 tisíc vstupenek. Z Milána tehdy potvrdili účast Gattuso, Giuseppe Favalli a Luca Antonini. Pirlo chyběl, nepustil ho program italské reprezentace.
Srovnání ukazuje, o kolik výš teď laťka leží. Tehdy přijel Gattuso se dvěma obránci, dnes jsou na seznamu Pirlo, Inzaghi, Kaladze a k tomu Ronaldinho. Rozlučka z roku 2013 byla v médiích označována jako benefice. U exhibice v roce 2027 pořadatelé o charitativním účelu ani o použití výtěžku zatím nemluví, prezentují ji jako oslavu padesátin a milánského výročí.
Čerstvější měřítko nabídl Milan Baroš. Jeho rozlučka 26. září 2026 na stejném stadionu byla vyprodaná, dorazilo přes 14 tisíc fanoušků. Baroš stavěl hlavně na ose Baník a svět proti reprezentaci. Jankulovski přidává mezinárodní rozměr, jaký Ostrava dosud neviděla. Dá se proto čekat, že o vstupenky bude minimálně stejný zájem.
Že to nemusí vyjít automaticky, připomíná pražská exhibice Legendy 2011. Podle iRozhlasu skončila fiaskem: avizovaní Nedvěd či Stoičkov nepřijeli a do Edenu dorazily jen stovky diváků. Ostravský model má proti tomu silnější pojistku. Stojí na osobních vazbách hlavního aktéra, ne na seznamu jmen od agentury.
Co čekat na hřišti a co ještě není jasné
Půjde o exhibici a Jankulovski to netají. Slibuje lidem v Ostravě „pěkné fotbalové odpoledne“. Výsledek se počítat bude, hlavní roli ale sehraje show a setkání generací. Kolik minut odehrají Ronaldinho a Pirlo, pořadatelé neuvedli.
Představu nabízí Ronaldinhovo zářijové vystoupení v Trnavě. Slovenský web Hetrik.sk psal, že šestačtyřicetiletý Brazilec předváděl své typické kousky, po zápase se fotil s fanoušky a rozdával autogramy. Utkání Slovensko Legends proti R10 Brazil Legends skončilo 6:4. Podle nás se dá v Ostravě čekat podobný scénář: technika a kličky spíš v krátkých úsecích než devadesát minut ostrého fotbalu.
Praktické informace zatím nejsou kompletní:
|Co
|Stav k 3. listopadu 2026
|Datum a čas
|sobota 12. června 2027, 16:00
|Místo
|Městský stadion, Ostrava-Vítkovice
|Předprodej
|start ve středu 4. listopadu 2026
|Ceny vstupenek
|zatím nezveřejněny
|Televizní přenos
|vysílání zatím nebylo oznámeno
|Doprovodný program, otevření bran
|pořadatelé zatím neupřesnili
Ceny a prodejní místa by měly být jasné se spuštěním předprodeje. Pro srovnání: polská Galacticos Show s Ronaldinhem měla na jaře přenos na stanici TVN. U ostravské exhibice zatím o vysílacích právech nepadlo ani slovo.
Před dvaceti lety stál Jankulovski v Athénách na trávníku s Pirlem, Gattusem a Inzaghim a slíbil jim, že je jednou vezme domů. V červnu 2027 se ten slib promění v sobotní odpoledne ve Vítkovicích. Milánská kabina tentokrát vyběhne pod ostravskými komíny.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta