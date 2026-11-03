Kvůli chybě získala kandidátka v Plzni více hlasů. Přišla tak o mandát v zastupitelstvu

Kvůli chybě získala kandidátka v Plzni více hlasů. Přišla tak o mandát v zastupitelstvuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kvůli chybě získala kandidátka v Plzni více hlasů. Přišla tak o mandát v zastupitelstvuZdroj: Petr Bezděk
Článek byl publikován 03.11.2026 16:10
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