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Kvůli chybě získala kandidátka v Plzni více hlasů. Přišla tak o mandát v zastupitelstvu

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Dennívýzva
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Obrovské překvapení přineslo rozhodnutí plzeňského krajského soudu. Ten zrušil zvolení Šárky Chvalové, lídryně kandidátky PRO Plzeň s podporou lidovců, do zastupitelstva prvního plzeňského obvodu. Kvůli chybnému přepisu volebních výsledků se nakonec do zastupitelstva nedostala.
Kvůli chybě získala kandidátka v Plzni více hlasů. Přišla tak o mandát v zastupitelstvu

Kvůli chybě získala kandidátka v Plzni více hlasů. Přišla tak o mandát v zastupitelstvu

Zdroj: Petr Bezděk
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 16:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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