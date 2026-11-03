Svoboďák praskal ve švech. Veřejnoprávní média podpořilo až 10 tisíc lidí

Na náměstí Svobody v Brně právě začalo shromáždění na podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. Lidé se sešli, aby vyjádřili nesouhlas s připravovaným zákonem, který podle organizátorů ohrožuje fungování veřejnoprávních médií.
K protestu se připojili také studenti brněnských vysokých škol, kteří před hlavním programem vyrazili v průvodu ze Zelnému trhu.
Studenti se začali scházet už v 15:30 u kašny Parnas na Zelném trhu. Na místě vyráběli transparenty a za doprovodu živé hudby se připravovali na společný pochod. Na kartony si napsali třeba: „
Tohle smrdí víc než rybník Brčálník", „Česká televize není MAFRA" nebo „ Na podzim má padat listí, ne demokracie."
V 16:10 vyrazili směrem na náměstí Svobody, kde se připojili k hlavnímu programu.
To praskalo ve švech už dvacet minut před začátkem akce. V 16:36 se ujali moderování Aleš Zbořil a Jarka Vykoupilová . Protestující zaplnili celé náměstí i kus Masarykovy ulice. Přinesli si píšťalky, bubny i klíče, aby je bylo opravdu slyšet.
Podle mluvčího brněnských strážníků
Jakuba Ghanema bylo na náměstí v době začátku demonstrace přibližně 8500 lidí.
„ Další stále přicházejí a náměstí se plní až k okrajům. Nelze vyloučit, že se celkové počty budou pohybovat kolem 10 tisíc," uvedl Ghanem.
Na pódiu vystoupili pracovníci České televize a Českého rozhlasu zapojení do iniciativy Veřejnoprávně. Prostor dostanou také zástupci brněnských univerzit, ředitelé divadel, studenti, akademici, vědci i osobnosti kulturní scény.
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Babiše do koše, Večerníčka na Hrad. Studenti v Brně protestují za nezávislá média Přidala se i divadla
Podporu nezávislým médiím vyjadřují také brněnská divadla. Členové a členky souborů Národního divadla Brno, Městského divadla Brno, Divadla Husa na provázku, HaDivadla, Divadla Polárka i Divadla Radost se zapojili do protestu. Všechna brněnská zřizovaná divadla navíc společně vstoupila do stávkové pohotovosti.
„Skutečnost, že všechna brněnská zřizovaná divadla nyní na základě různě formulovaných prohlášení svorně vstoupila do stávkové pohotovosti, není náhoda. Dokládá to mimořádnou závažnost situace, v níž se za vlády Andreje Babiše ocitáme. Ukazuje to na hloubku našich sdílených obav o budoucnost veřejnoprávních médií a české kultury, které nás dnes bez ohledu na rozdíly v našem uměleckém směřování spojují. Všichni toužíme po důstojné, spravedlivé a demokratické správě naší kultury a země a cítíme potřebu se za ni koordinovaně postavit. V návaznosti na aktuální politický a společenský vývoj jsme odhodláni se nadále kolegiálně informovat, navzájem sdílet své postupy a případně i koordinovat další kroky,“ stojí ve společném prohlášení zástupců a zástupkyň brněnských divadel, vzniklém při prvním koordinačním setkání v Divadle Husa na provázku. Lidé v Brně se sešli již několikrát
Brno se za nezávislost veřejnoprávních médií postavilo už několikrát. V sobotu 25. října zaplnily náměstí Svobody tisíce lidí na demonstraci svolané spolkem Milion chvilek pro demokracii.
O tři dny později se na stejném místě konal také studentský protest, který svolal Výbor solidarity studentů. Dorazily na něj vyšší stovky lidí, kteří transparenty, skandováním i symbolickými papírovými čepicemi vyjádřili nesouhlas s plánovanými změnami financování.
Dnešní protest tak navazuje na studentské a občanské iniciativy, které v Brně upozorňují na důležitost nezávislých médií veřejné služby. Organizátoři vyzvali účastníky, aby dorazili s transparenty, vlajkami a symboly brněnských univerzit. Hlavním cílem je podle nich dát najevo, že veřejnoprávní média mají sloužit veřejnosti, nikoliv politikům.