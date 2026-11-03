Chorý ve Slavii skončil a Plzeň o něj ztrácí zájem. Dvoumetrový útočník hledá klub, ale Slavia chce milion eur

Stačilo jedno gesto. Dne 17. října 2026 v zápase s Hradcem Králové ukázal Chorý vztyčený prostředníček směrem k rozhodčímu Janu Všetečkovi a odešel ze hřiště s červenou kartou. Čtyři dny nato vydala Slavia stanovisko, které z dosavadní tolerance k nejlepšímu střelci minulé sezony nenechalo nic: pokuta ve výši měsíčního platu, vyřazení z A-týmu do konce podzimu a svolení k odchodu v zimním přestupním období. Trenér Jindřich Trpišovský ještě před oficiálním verdiktem prohlásil, že Chorý za Slavii znovu nenastoupí. Útočník, který před rokem ovládl ligovou tabulku střelců, je tak na trhu. Otázka už nezní, jestli odejde. Zní, kolik za něj někdo dá a kdo vůbec.
Čtyři červené a jedna konečná
Slavia nejednala zbrkle, spíš naopak. Chorého exces s Hradcem byl čtvrtým vyloučením zhruba za čtrnáct měsíců a u předchozích tří mu klub do určité míry kryl záda. Podle přehledu Sport.cz vypadala řada takto:
- první červená: úder do rozkroku Milana Heči, trest šest zápasů,
- druhá červená: plivnutí směrem k Sampsonu Dwehovi v utkání s Plzní, trest jeden zápas,
- třetí červená: úder loktem do Asgera Sörensena v květnovém derby, po němž byl rovněž vyřazen z kádru,
- čtvrtá červená: vulgární gesto vůči rozhodčímu proti Hradci.
Komise rozhodčích FAČR následně potvrdila, že vyloučení bylo správné. Prostor pro výmluvy na sporný výklad tedy neexistuje. Disciplinární komise pak Chorému napařila šest zápasů a v odůvodnění zdůraznila výraznou recidivu: předchozí tresty pro něj podle ní nebyly dostatečným varováním. Na jednání komise se přitom Chorý vůbec nedostavil.
Sám hráč trest přijal, neodvolal se a podle ČT sport se omluvil fanouškům, spoluhráčům i klubu. Zároveň chce se Slavií jednat o okamžitém ukončení spolupráce. Jeho agent David Nehoda zprvu tvrdil, že Chorý má platnou smlouvu a bude ji dodržovat, po incidentu ale připustil, že přehodnotí i setrvání v Česku.
Podle nás je tady klíčové jedno: stanovisko Slavie mluví o maximálním interním trestu. Klub, který léta stavěl na tom, že své hráče drží a brání, tentokrát veřejně přiznal, že došel na konec. Taková slova se zpátky neberou.
Góly, které se nedají odmávnout
Kdyby šlo o průměrného útočníka, byla by kauza uzavřená. Jenže čísla Chorého mluví proti jednoduchému verdiktu „problémový hráč“. Podle oficiálního profilu na webu Chance Ligy odehrál v sezoně 2025/26 čtyřiadvacet zápasů a 1 897 minut, dal 17 gólů a přidal 4 asistence. Tabulku střelců vyhrál o čtyři branky před Lukášem Haraslínem.
Spočítali jsme to: jeden gól zhruba každých 112 minut. Model očekávaných gólů mu přitom připisoval 13,18 xG, takže očekávání překonal téměř o čtyři branky. To není útočník, který žije z náhod, ale zakončovatel nadprůměrné kvality.
Ve stejné statistice ovšem svítí i tři červené karty za jedinou sezonu. Tenhle balík se rozdělit nedá.
Letošní podzim nabídl menší vzorek: 8 zápasů, 487 minut, 4 góly, žádná asistence a jedna červená. Gól zhruba každých 122 minut, tedy pořád solidní tempo. V tabulce střelců k 2. listopadu ho ale ve Slavii předstihli Mojmír Chytil, Emmanuel Ayaosi i Wiktor Nowak, každý s pěti góly. Pro Slavii je to důležitý argument: bez Chorého nepřichází o jediný zdroj gólů. Přichází o specifický profil dvoumetrového hrotu, kterého se drží míč a o kterého se obránci rozbíjejí. Takový profil se nahrazuje hůř než samotná čísla, ale nahradit se dá.
Plzeň couvá a cena padá
Ještě v létě vypadal trh úplně jinak. Plzeň podle TN.cz, které se odvolávalo na iSport a inFotbal, poslala do Edenu tři nabídky. Poslední měla činit až 84,7 milionu korun plus 36,3 milionu v bonusech, celkem tedy potenciálně kolem 121 milionů. Slavia odmítla. Hráče pustit nechtěla.
O pár měsíců později se poměr sil obrátil. iSport 3. listopadu napsal, že zájem Plzně směrem k zimě opadá. Vyjádření samotné Viktorie se nám dohledat nepodařilo, ČT sport ale návrat do Plzně po posledním excesu označuje za nepravděpodobný. Důvody si lze snadno odvodit: čtvrtá červená, šestizápasový distanc, reputační riziko a mzda, kterou opory Slavie podle odhadů pobírají přes milion korun měsíčně. Livesport při Chorého příchodu do Edenu odhadoval jeho plat právě kolem milionu korun. Klubová pokuta ve výši měsíčního platu tak podle odhadů může dosahovat podobné částky. Přesná čísla kluby nezveřejňují.
Pokud se v zákulisí mluví o odstupném kolem 25 milionů korun, je dobré dát tu částku do kontextu:
|Ukazatel
|Částka
|Přestup z Plzně do Slavie (2024, Livesport)
|cca 75 milionů Kč
|Letní nabídka Plzně včetně bonusů (TN.cz)
|až 121 milionů Kč
|Tržní hodnota podle Livesportu
|cca 67 milionů Kč
|Odhad FootballTransfers
|cca 30 až 45 milionů Kč
|Diskutovaná zimní cena
|kolem 25 milionů Kč
Na první pohled výprodej. Hráč, za kterého Slavia v roce 2024 zaplatila třetinu z toho, co Plzeň tehdy požadovala navíc, by odcházel za zlomek pořizovací ceny. Právě proto může být pro vedení Slavie psychologicky těžké takovou částku přijmout.
Jenže kupec bude počítat jinak. Kupuje třicátníka mimo zápasový rytmus, se smlouvou do 30. června 2027 a s disciplinární historií, kterou zná celá liga. Podle nás proto 25 milionů není dno, ale spíš horní realistická hranice. Pokud bude Slavia trvat na ceně jako za plnohodnotnou oporu, trh si počká na slevu, nebo rovnou na dohodu o ukončení smlouvy.
Kalendář hraje proti Slavii
Časová osa je v celé kauze možná nejtvrdším argumentem. Podle Přestupního řádu FAČR běží zimní přestupní období profesionálů od 16. ledna do 12. února 2027. Jarní část Chance Ligy přitom startuje už o víkendu 30. a 31. ledna. Český klub, který by chtěl Chorého využít od prvního jarního kola, potřebuje dohodu prakticky během ledna. A i pak by si útočník do nového domácího angažmá přinesl zbytek šestizápasového trestu.
Druhé datum je pro Slavii ještě nepříjemnější. Od 1. ledna 2027 bude do konce Chorého kontraktu méně než šest měsíců. Pravidla FIFA v takové situaci umožňují hráči jednat o budoucí smlouvě s jiným klubem, pokud o tom informuje svůj současný klub. Každý týden čekání tak tlačí cenu dolů. V krajním scénáři Chorý dokončí sezonu mimo A-tým a v létě odejde zadarmo.
Slavia zatím neřekla, co udělá, pokud se do února nikdo nedohodne. Hráč formálně zůstává jejím zaměstnancem, trénuje individuálně a podle iSportu se čeká, za jakých podmínek ho klub pustí. Sportovní konec v A-týmu nastal. Právní konec zatím ne.
Česko, nebo cizina
Na Chorého se podle iSportu ptají i další kluby, konkrétní jména ale veřejně nezazněla. V české lize žádný další zájemce potvrzen není. A při pohledu na finanční mapu soutěže to nepřekvapuje: mimo pražská S a Plzeň má na mzdu kolem milionu měsíčně jen málokdo. Dobře to ilustruje Liberec. Majitel Ondřej Kania otevřeně popsal rozpočet přes 200 milionů korun, příjmy z prodejů hráčů 415 milionů a zároveň strukturální deficit 90 až 110 milionů ročně. Klub, který žije z prodejů mladých hráčů, nemá důvod platit drahého třicátníka s historií vyloučení.
Proto dává smysl, že agent Nehoda mluví hlavně o zahraničí: Řecko, Polsko, Kypr, náznaky ze Saúdské Arábie a Dubaje. Žádný zákaz působení v Česku neexistuje, ale v cizině Chorého nečeká distanc a hlavně ho tam neprovází pověst, kterou si za poslední rok a čtvrt vybudoval u každého domácího vedení.
Dá se čekat, že právě zahraniční trh rozhodne o konečné ceně. Klub z Kypru nebo Perského zálivu uvidí sedmnáct gólů a dva metry výšky. České kluby vidí čtyři červené karty.
Chorý se tak stal zkouškou pro celý tuzemský trh. Ukáže, jestli tu ještě někdo zaplatí za góly, když k nim musí přibrat i disciplinární riziko. Nejlepší střelec minulé sezony teď v Edenu trénuje sám, zatímco jeho spoluhráči hrají ligu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle