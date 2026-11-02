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V Itálii vyvěrá slavný termální pramen. O horkou vodu, která je dodnes zdarma, se kdysi zajímal i Dante Alighieri

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Itálie ukrývá oblíbené divoké lázně s bohatou historií zcela zdarma. Bublající pramen Bullicame nabízí vodu plnou minerálů a pojí se se slavnými jmény.
Bullicame

Bullicame

Zdroj: FOTO:
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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