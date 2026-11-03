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CENTRUM o páté: Když stávkuje veřejnoprávní televize i rozhlas a zvířata opět překvapila

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Dnešní redakční přehled nejzajímavějších témat dne na Centru se nese především ve znamení stávky pracovníků České televize a Českého rozhlasu, která omezila jejich běžné vysílání. Vedle sporu o budoucnost veřejnoprávních médií se do popředí dostávají i zprávy o ukrajinské protivzdušné obraně, bezpečnostní incident v Polsku a příběhy, které připomínají, jak nečekaně se může prolínat svět lidí a přírody.
CENTRUM o páté: Když stávkuje veřejnoprávní televize i rozhlas a zvířata opět překvapila

CENTRUM o páté: Když stávkuje veřejnoprávní televize i rozhlas a zvířata opět překvapila

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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