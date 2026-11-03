CENTRUM o páté: Když stávkuje veřejnoprávní televize i rozhlas a zvířata opět překvapila

Stávka veřejnoprávních médií
Od úterní půlnoci probíhá celodenní stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu proti koaličnímu návrhu na změnu jejich financování. Živé vysílání i zpravodajství jsou omezené; na ČT24 moderátoři čtou zprávy v černém oblečení z papíru před zhasnutým zpravodajským sálem a každou hodinu připomínají důvod protestu.
Je to neobvyklý obraz: média, jejichž úkolem je informovat, sama upozorňují na to, že jejich provoz může být zásadně ovlivněn politickým rozhodnutím. Stávka se přitom netýká jen redakcí a studií – v řadě měst se konají protestní shromáždění podporovatelů, takže spor o financování veřejnoprávních médií vystupuje z televizních a rozhlasových budov do ulic.
Ukrajinská střela proti raketám
Ukrajina oznámila dokončení své části vývoje protiraketového systému Freyja, který má doplnit Patrioty a francouzsko-italské SAMP/T. Jeho střely mají být výrazně levnější než americké interceptory, což by Kyjevu mohlo umožnit čelit většímu počtu ruských raketových útoků.
Systém není hotový a jeho skutečná hodnota se ukáže až při zkouškách a bojovém nasazení. Přesto jde o významný signál: Ukrajina se snaží snížit závislost na drahé a obtížně dostupné západní munici, zatímco ruské útoky opakovaně ničí energetickou infrastrukturu před přicházející zimou.
Hrozba nad Polskem
Letadlo z Londýna muselo neplánovaně přistát na letišti Modlin severozápadně od Varšavy poté, co se objevila informace o výbušném zařízení na palubě. Bezpečnostní složky letiště uzavřely.
Incident připomíná, jak citlivě dnes reagují bezpečnostní systémy na jakoukoli hrozbu v letovém provozu. I když se ještě neví, zda šlo o reálné nebezpečí, uzavření letiště ukazuje, jak rychle se taková zpráva promění v zásah zasahující cestující i provoz celého regionu.
Navíc se pak ukázalo, že hrozba výbušninou postihla i dalších šest letů v Evropě.
Rodinný spor u Suchánků
Michal Suchánek prohlásil, že ho vlastní otec vydědil; devadesátiletý Jaroslav Suchánek to odmítá a tvrdí, že rozhodující byla otázka rodinného domu v pražském Braníku. Zatímco syn mluví o křivdě, otec vysvětluje, proč nemovitost přenechal jinému potomkovi.
Příběh upoutává nejen známými jmény, ale i tím, jak snadno se soukromý rodinný konflikt mění ve veřejně sledovaný spor. Za zdánlivě jednoduchým tvrzením o vydědění stojí otázky majetku, rodinných vztahů a toho, kdo má právo vyprávět jejich verzi.
Tragédie na fotbalovém hřišti
Třicetiletý útočník Jesús de Miguel z Tenerife zemřel poté, co v utkání druhé španělské ligy s Andorrou zkolaboval po srážce s brankářem. Španělský klub o úmrtí informoval a okolnosti střetu začala vyšetřovat policie, která podle agentury AP prověřuje možné usmrcení z nedbalosti.
Sportovní svět tak čelí vzácné a tíživé situaci, kdy běžný fotbalový moment končí smrtí. Vyšetřování bude muset rozlišit mezi nešťastnou náhodou a případnou odpovědností, přičemž pro klub, spoluhráče i fanoušky jde o šok, který přesahuje samotné hřiště.
Rozpadá se hokejový šampionát
Bojkot případných zápasů s ruskými hokejisty na mistrovství světa oznámily po Finsku také Švédsko, Norsko, Dánsko a Lotyšsko. Vedení Českého hokeje pak dnes odpoledne uvedlo, že nadále jednoznačně odmítá návrat ruských reprezentací do mezinárodních soutěží a neplánuje proti nim nastoupit.
Příroda jako konzervátor
Američtí dřevorubci našli v roce 1980 uvnitř pokáceného dubu tělo psa, který tam pravděpodobně uhynul už v šedesátých letech. Tělo se téměř nerozložilo a dodnes zůstává uvězněné ve dřevě jako jeden z nejpodivnějších muzejních exponátů v Georgii.
Případ ukazuje, že příroda dokáže vytvořit podmínky pro přirozenou mumifikaci i bez lidského zásahu. Dutý kmen se stal náhodnou časovou kapslí, která uchovala stopu po zvířeti na téměř dvě desetiletí.
Fenka mezi medvědy a vlky
Desetiletá fenka Luna utekla v září z chatky v Yellowstonu a 34 dní přežívala sama v krajině plné medvědů, vlků a kojotů. Lidé ji několikrát zahlédli a snažili se ji zachránit, jenže čím víc na vyděšenou fenku volali a doháněli ji, tím dál utíkala.
Její příběh je zároveň lekce o tom, že záchranná snaha nemusí vždy fungovat podle představ. Až když lidé přestali fenku pronásledovat, vytvořily se podmínky pro její záchranu – a Luna tak přežila v prostředí, které by se zdálo nepřekonatelné.
Komáři a krevní skupina
Tři studie z let 1974, 2004 a 2019 docházejí k podobnému závěru: samice komárů častěji míří na lidi s krevní skupinou 0, nejzřetelněji ve srovnání se skupinou A.
Zní to jako drobnost, ale má praktický dopad: komáří „výběr“ oběti není zcela náhodný a může souviset s antigenem na povrchu červených krvinek. Pro lidi, které komáři vyhledávají víc než ostatní, to aspoň částečně vysvětluje, proč je kousají častěji.
Vlci v Černobylu
Šedí vlci v černobylské zóně žijí s dávkou záření zhruba 270krát vyšší než jejich běloruští příbuzní. Jejich krev i geny nesou stopy, které vědce fascinují a mohou být zajímavé i pro výzkum rakoviny.
Je to jeden z těch případů, kdy katastrofa vytvořila nečekané přírodní prostředí. Vlci v zóně nepřizpůsobují jen chování, ale zřejmě i imunitní systém, a jejich existence tak nabízí otázky, na které se lidé snaží najít odpovědi i mimo Černobyl.
Den, který začal stávkou médií, pokračoval zprávami o raketách, hrozbách i tragédiích – a vedle toho nastupují i příběhy, které připomínají, že svět se neodehrává jen v politice a zpravodajství, ale i v lese, na hřišti i uvnitř starého dubu.