Demonstranti na náměstí v Jihlavě. Setkání na podporu médií sledujeme na místě

Toto shromáždění navazuje na dnešní
protestní stávku obou veřejnoprávních médií, do které se zapojí většina pracovníků jejich redakcí na Vysočině.
Shromáždění na Masarykově náměstí začalo v 16:00. Jeden z organizátorů akce
Petr Palovčík prvním příchozím řekl, že mohou odejít ještě na chvíli do tepla, že setkání začne v avizovaném čase 16:36. „ Ty zásadní věci se dějí ve 4:36," vysvětlil krátce po 16. hodině. Na klidný průběh akce dohlíží policie, jedno jejich služební vozidlo je zaparkované přímo na náměstí, před radnicí jsou další dvě auta městské policie. Večerníčkové čepice z novin
Kolem 16:15 studenti zazpívali píseň Slunečný hrob z populárních Pelíšků a náměstí se začíná pomalu plnit. Reportérka ČT Markéta Malečková rozdává zájemcům čepice z novin.
24. října 4:36
Už předem bylo oznámeno, že hlavní proslovy začnou ve 16:36. Organizátoři tento čas vybrali záměrně s odkazem na čas schválení prvního čtení zákona řešícího převedení financování ČT a ČRo pod státní rozpočet, se kterým poslanci vládních stran vyslovili souhlas v sobotu 24. října v 04:36.
Protesty přicházejí poté, co vládní koalice ANO, SPD a Motoristů poslala do druhého čtení návrh na zrušení rozhlasového a televizního poplatku a převedení financování na stát. Opozice záměr, o kterém budou poslanci dál jednat, označila za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění. Vládní plán, který ČT a ČRo zároveň ubere peníze, čelí kritice také od církví, divadel i dalších kulturních institucí a od rektorů vysokých škol, ke kterým se svým prohlášením připojila i Vysoká škola polytechnická Jihlava. Protesty proti záměru vlády už se v uplynulých dnech konaly v Praze a dalších městech.
Zdroj: ČTK
K setkání v Jihlavě se připojili také někteří herci Horáckého divadla, středoškoláci a také zástupci neziskových organizací, zmínila reportérka České televize
Blanka Poulová z iniciativy Veřejnoprávně. „Máme velké obavy."
V avizovaném čase 16:36 bylo na náměstí odhadem 150 lidí. K mikrofonu se postavila právě Blanka Poulová.
„Vaše podpora nás opravdu dojímá a dodává nám obrovskou sílu," řekla a připomněla, že veřejnoprávní televize člověka doprovází celý život. „Patříme do kritické infrastuktury a máme z plánovaných změn velké obavy. Vy jste s námi, my jsme s vámi. Pamatujte, česká je láska, česká je naše," zakončila zkušená novinářka z ČT. „Nejsme děti, nejsme děti!"
Svůj názor přítomným sdělil i již zmíněný Petr Palovčík. Řekl, že vždy se najde ma*or, který do diskuze napíše, že jsou tam děti, co do toho "kecají".
„Nejsme děti," začali skandovat účastníci demonstrace.
„Média nedáme!“
Za přítomné studenty se svou řečí vystoupil
Filip Svoboda. „ Odhoďme pro jednou svá politická přesvědčení stranou a společně vzkažme: Média nedáme," burcoval přítomné protestující.
Horní část Masarykova náměstí v Jihlavě v 16:55, foto: Martin Singr
O slovo se přihlásila i herečka Horáckého divadla
Markéta Bohadlová. Ta na přítomné apelovala ve smyslu, aby nám televize dávala možnost vytvořit si vlastní názor.
Po ní se k mikrofonu znovu postavil Petr Palovčík a narážkou na ty, kteří píšou na sociálních sítích, že nechtějí fialovou televizi. „Zřejmě ji neumí naladit. Já používám modernější než sovětskou techniku, a nikdy jsem s tím neměl problém," nebere si servítky.
K řečníkům se přidal i Bedřich Musil, nynější mluvčí Horácké arény a dlouholetý zaměstnanec Hitrádia. Říká, že veřejnoprávní média jsou poslední místem, kde nacházíme relevantní a ověřená fakta. „
U části poslanců si myslím, že jejich úmysly jsou... jak říct slušně cokoliv o SPD," položil si Bedřich Musil řečnickou otázku. „Ruce pryč od médií!"
„Ve všech zemích, kde nejsou poplatky, jsou velmi jasně a silné pojistky nezávislosti těch médií. Změní-li se financování při této podobě zákona, změní se veškerá pravidla. A to tak, že už nebudou existovat," prohlásil Musil. A připomněl situaci v Maďarsku a na Slovensku. „Hanba," křičí lidé z davu.
Před půl šestou si slovo vzali studenti ze střední školy v Heleníně, kteří v loňském roce byli na protestu proti premiéru Andreji Babišovi. „
Ruce pryč od médií," vzkázali jednohlasně politikům.
Na studenty navázal ředitel jihlavské ZUŠ
Jan Nosek. Dle jeho slov je demokracie křehká, náročná, možná i slabá, ale zatím je to ten nejlepší způsob, co lidstvo vymyslelo. „ Země V4 nám mohou svobodu našich médií jen závidět, je to náš poklad, který si nesmíme nechat vzít," prohlásil rezolutně. „Stydím se za politiky."
Na podvečerní shromáždění do Jihlavy přijel až ze Slovenska
Radovan Bakalár. „Stydím se za politiky, kteří vedou naši zemi a doufám, že za rok se to změní. Držíme vám palce, naši bratři, myslíme na vás," povzbudil přítomné.
Shromáždění v Jihlavě sledujeme přímo na místě.