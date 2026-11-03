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Demonstranti na náměstí v Jihlavě. Setkání na podporu médií sledujeme na místě

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Úderem dnešní 16. hodiny se i krajské město Vysočiny připojilo ke shromáždění na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Místem setkání celorepublikové akce nazvané Buďte s námi je jihlavské Masarykovo náměstí. Konkrétně jeho horní část u Mariánského sloupu.
Demonstranti na náměstí v Jihlavě. Setkání na podporu médií sledujeme na místě

Demonstranti na náměstí v Jihlavě. Setkání na podporu médií sledujeme na místě

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 15:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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