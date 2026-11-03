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Budějce demostrují za nezávislá média. Na náměstí dorazily stovky protestujících

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Stovky lidí se sešly na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, aby vyjádřily podporu veřejnoprávním médiím. Shromáždění, které pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii, se koná v den celodenní stávky zaměstnanců České televize a rozhlasu.
Budějce demostrují za nezávislá média. Na náměstí dorazily stovky protestujících

Budějce demostrují za nezávislá média. Na náměstí dorazily stovky protestujících

Zdroj: Tomáš Souček
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 15:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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