Budějce demostrují za nezávislá média. Na náměstí dorazily stovky protestujících

Na náměstí bylo v půl páté odpoledne zhruba několik stovek účastníků a atmosféra byla poklidná, hrála hudba a většina lidí si povídala mezi sebou. „Chceme, aby veřejná média byla nezávislá. Lehce sledujeme dění kolem a nelíbí se nám to, proto jsme tady. Jsou tu všechny generace, to je povzbuzující. Nevzdáváme to a doufáme, že se situace zvrátí,“ doplnila jedna z obyvatelek Budějc, která se demonstrace zúčastnila.
Mezi účastníky jsou studenti, akademici, zástupci kulturních institucí i další obyvatelé města. „Viděla jsem to na Instagramu a tak jsem si řekla, proč to nepodpořit. Veřejnoprávní média by měla zůstat veřejnoprávní,“ řekla jedna ze studentek Jihočeské univerzity, která se akce v Budějcích zúčastnila. „Přijde mi zbytečné rušit to, co je, když to nejspíš další vláda zase vrátí,“ doplnila její kamarádka.
„Nechci, aby veřejnoprávní média byla vládní média. Nechci, aby se zestátňovala tahle média,“ dodala další účastnice demonstrace.
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Akce začala v 16:30. Pořadatelé původně chtěli shromáždění uspořádat na náměstí Přemysla Otakara II., kde by se podle nich mohlo sejít více lidí. Kvůli přípravám adventních trhů ale od magistrátu povolení nedostali.
Protest proti změně financování
Shromáždění se koná v reakci na plán vládní koalice ANO, SPD a Motoristů zrušit rozhlasové a televizní poplatky a převést financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet. Návrh poslanci 24. října poslali do druhého čtení. O jeho podobě tak budou dál jednat.
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Opozice a odpůrci změny upozorňují, že nový systém může ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií a zvýšit jejich závislost na politické reprezentaci. Kritika se týká také plánovaného snížení jejich rozpočtů. Proti záměru se vymezili mimo jiné rektoři vysokých škol, církve, divadla a další kulturní instituce.
Podporu shromáždění v Českých Budějovicích vyjádřila také Jihočeská univerzita. Do protestu se zapojili její studenti a na některých fakultách děkani vyhlásili volno. Už od 9:00 hodin se na Přírodovědecké fakultě konali workshopy, besedy a hudební vystoupení.
Stávka se promítla do vysílání
Zaměstnanci České televize vyhlásili na úterý celodenní stávku. Iniciativa Veřejnoprávně, která ji organizuje s podporou odborových organizací působících v ČT a Českém rozhlase, kritizuje především plánované změny financování. Podle ní by mohly narušit ekonomickou a institucionální nezávislost obou médií, jejich dlouhodobou stabilitu i schopnost plnit zákonem stanovené úkoly.
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ČT24 přešla od půlnoci do omezeného režimu. Každou celou hodinu nabízí krátkou zpravodajskou relaci, mezi nimi vysílá archivní pořady. Omezení se dotkla také dalších programů České televize, včetně zpravodajských a publicistických pořadů. Televize zároveň neaktualizuje některé své weby, nabídku iVysílání ani sociální sítě.
Vedení České televize uvedlo, že respektuje právo zaměstnanců na stávku, zároveň chce zachovat nezbytné zpravodajské vysílání. S iniciativou Veřejnoprávně proto uzavřelo memorandum, které má zajistit informování veřejnosti zejména při mimořádných událostech.