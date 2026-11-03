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Pohádka o kouzelné lžíci ze zlata, která odmítala míchat proti směru hodinových ručiček

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Dennívýzva
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V jedné voňavé kuchyni na kraji městečka vařila mladá kuchařka Marjánka. Uměla upéct buchty lehké jako obláček, polévku tak poctivou, že po ní lidem změkla i nejtvrdší nálada, a jablečný koláč, kvůli kterému se sousedé zastavovali pod okny, jen aby se mohli zhluboka nadechnout.
Pohádka o kouzelné lžíci ze zlata, která odmítala míchat proti směru hodinových ručiček

Pohádka o kouzelné lžíci ze zlata, která odmítala míchat proti směru hodinových ručiček

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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