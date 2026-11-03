Třetí štace v NHL a znovu stejný scénář. Jiříček sedí na tribuně a trenér Philadelphie veřejně popsal, proč mu nedůvěřuje

Na tréninku ve Voorhees na konci října padla otázka, proč český obránce zůstává mimo sestavu. Tocchet odpověděl bez okolků. NHL je podle něj rozvojová liga jen „do určité míry“. Přes chyby se hrát dá, ale ne přes ty do očí bijící a ne když přicházejí „velké chyby jedna za druhou“. Toccheta citoval reportér Wayne Fish a citát zazněl přímo v souvislosti s Jiříčkem. Dvaadvacetiletý bek tak ve třetí organizaci NHL slyší skoro totéž co v Columbusu a Minnesotě: talent má, jistotu zatím ne. Pro Philadelphii je to otázka, jestli se jí vyplatí čekat. Pro Jiříčka možná otázka celé kariéry v zámoří.
Tři kluby za necelé dva roky
Jiříček přišel do NHL jako jeden z největších českých obranných talentů posledních let. Columbus Blue Jackets si ho v roce 2022 vybrali v draftu jako šestého v pořadí. Takový draftový kapitál s sebou nese očekávání, že z hráče do pár let vyroste opora prvního nebo druhého páru.
To se nestalo. Za Columbus odehrál 53 zápasů s bilancí 1+10 a 30. listopadu 2024 ho klub poslal do Minnesoty. Wild za něj zaplatili nemalou cenu: obránce Daemona Hunta a čtyři draftové volby. Minnesota tedy věřila, že dokáže to, co se v Ohiu nepovedlo.
Nepovedlo se ani tam. V sezoně 2025/26 nezaznamenal za Wild ve 25 zápasech jediný bod a naposledy za ně nastoupil 31. ledna 2026. O pět týdnů později, 6. března 2026, ho Minnesota vyměnila do Philadelphie za útočníka Bobbyho Brinka, jak uvádí oficiální oznámení Philadelphia Flyers.
Flyers ho nejdřív poslali na farmu do Lehigh Valley. Tam s ním trenéři pracovali na čtení hry a defenzivních detailech. Deník The Philadelphia Inquirer před sezonou shrnul jeho dosavadní cestu jednou větou: ve 22 letech už „přeskakoval z Columbusu do Minnesoty a teď do Philadelphie“. Zároveň pojmenoval, co se s ním táhne: adaptace v obraně, bruslení a hra v chaosu.
Třetí štace proto podle nás není nový začátek. Je to opakování stejné zkoušky, jen s menší rezervou času.
Chyba v Tampě a vzorec, který ji předcházel
Hned ve čtvrtém zápase sezony 2026/27, 5. října v Tampě, přišel moment, který obletěl zámořská hokejová média. Jiříček se pod tlakem vracel do vlastní třetiny a poslal rychlou přihrávku naslepo. Puk skončil u Pontuse Holmberga. Český bek se snažil chybu napravit, Holmberg si ho ale obhodil a připravil gól Iljovi Michejevovi na 3:1. Web Flyers Nation to popsal jako okamžik, kdy soupeř Jiříčkovi „zlomil kotníky“.
Jedna chyba by sama o sobě nic neznamenala. Ale nebyla první. Už v přípravném zápase s Washingtonem stál Jiříček u několika inkasovaných gólů a Tocchet tehdy mluvil o „těžkém večeru“, nutnosti projít video a potřebě konzistence. Tampa tedy nebyla výjimka, spíš potvrzení.
Kritika přesto nemusí být jednostranná. Web Broad Street Hockey v rozboru téhož zápasu upozornil, že při hře pět na pět měl Jiříček velmi slušná čísla. Když byl na ledě, Flyers vyhrávali souboj ve střeleckých pokusech i v očekávaných gólech. Jenže trenéři na lavičce si pamatují hlavně okamžiky, kdy puk skončí v síti. A Tocchetova slova o chybách, které „nelze donekonečna přehlížet“, ukazují, že pokročilé metriky mu zatím nestačí.
Inquirer popsal jádro problému přesněji než jakákoli statistika. Jiříček má ofenzivní nástroje i tvrdou střelu, ale když se hra zrychlí a znepřehlední, jeho rozhodování se rozpadá. Tocchet po něm chtěl opačný typ aktivity: střílet víc, ideálně třikrát za zápas, a v obraně hrát jednoduše.
Bonk mu bere minuty i místo v sestavě
Do toho všeho vstoupil Oliver Bonk, mladší obránce s českými kořeny a syn bývalého útočníka Radka Bonka, který v NHL odehrál 969 zápasů základní části. Oliver už český pas nemá a v mládeži reprezentoval Kanadu, jeho příběh je ale u nás dobře známý. A pro Jiříčka je to přímý konkurent.
Když v říjnu vypadl se zraněním horní části těla Rasmus Ristolainen, otevřelo se v obraně místo. Využil ho Bonk. Už 13. října byl v předpokládané sestavě na zápas se Seattlem v prvním páru s Travisem Sanheimem, zatímco Jiříček figuroval níž. Podle NHL.com/cs ho Tocchet veřejně pochválil za to, jak reagoval na vlastní chybu, i za celkový herní růst.
Rozdíl mezi oběma beky je po prvních týdnech sezony výrazný:
|Hráč
|Zápasy
|Body
|+/-
|Průměrný čas na ledě
|Oliver Bonk
|10
|1+5
|-6
|19:09
|David Jiříček
|9
|0+1
|-3
|14:48
Bonk tráví na ledě o víc než čtyři minuty za zápas déle. Horší hodnocení plus/minus jde částečně na vrub tomu, že hraje proti nejlepším formacím soupeře. Jiříček je na tom v této kolonce lépe, ale s menší rolí a téměř nulovým bodovým přínosem.
Pokud Bonk svou roli udrží, zužuje se Jiříčkova cesta do sestavy na třetí pár, přesilovkovou specializaci nebo zranění někoho dalšího. Philadelphia měla po 16 zápasech bilanci 4-8-4 a skóre 35:54, v Metropolitní divizi byla sedmá. Tým, který inkasuje přes tři góly na zápas, si experimenty s rizikovým bekem dovolí jen těžko. Tocchetova nízká tolerance k chybám má tedy i týmový rozměr.
Farma není snadné řešení
U většiny mladých hráčů by šlo o jednoduché rozhodnutí: pošlete ho na pár týdnů na farmu, ať se chytí, a pak ho vraťte. U Jiříčka to tak snadné není. Podle webu PuckPedia už nemá výjimku z waiverů, takže pokud by ho Flyers chtěli poslat do AHL, musel by projít přes listinu waiverů. Kterýkoli jiný klub by si ho mohl stáhnout zadarmo.
Bývalá šestka draftu s ofenzivním potenciálem a nízkou smlouvou je přesně ten typ hráče, po kterém by někdo mohl sáhnout. Inquirer proto už v září psal, že Flyers ho spíš podrží v kádru NHL, než aby riskovali jeho ztrátu. Výsledkem je stav, kdy Jiříček sedí v kádru, trénuje s týmem, ale na led se dostává jen občas. Po 16 zápasech Philadelphie jich vynechal sedm.
Logicky se nabízí i varianta výměny. Zatím k ní ale chybí jakékoli potvrzení: žádný důvěryhodný zdroj nemluví o tom, že by Flyers Jiříčka aktivně nabízeli. Dá se jen předpokládat, že pokud se jeho role nezmění, otázka jeho budoucnosti v klubu přijde dřív nebo později na stůl.
Reprezentace se mu vzdaluje
Dlouhá absence v sestavě má dopad i na národní tým. Do olympijské nominace na hry 2026 se Jiříček nevešel, přestože patřil k hrstce českých obránců, kteří v té sezoně nastupovali v NHL. Chyběl i v nominaci na mistrovství světa 2026, kterou zveřejnil svaz Český hokej.
Ve srovnání s krajany vypadá jeho úvod sezony ještě skromněji. Podle NHL.com/cs měl k začátku listopadu David Pastrňák 19 bodů v 15 zápasech, Martin Nečas 18 ve 14 a obránce Filip Hronek, česká hvězda týdne, 12 bodů v 16 zápasech. Jiříček má jeden bod v devíti. Bez stabilního místa v NHL se v konkurenci beků typu Hronka, Gudase, Špačka nebo Ticháčka do reprezentace vrátí jen těžko.
Philadelphia za něj zaplatila Brinkem a dosud ho nechala v kádru. To je pořád projev víry. Jenže Tocchet už nahlas řekl, kde ta víra končí, a Jiříček teď nemusí ukázat, že má talent. Musí dokázat, že v nejhorší chvíli zápasu udělá tu nejjednodušší věc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka