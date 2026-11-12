Lebka svaté Zdislavy se k ostatkům této světice navrátí možná ještě letos

Lebka bude uložena v klimatizované skřínce, jež se vyrábí. Rektor baziliky v Jablonném v Podještědí Pavel Maria Mayer řekl, že nemají stanovený žádný časový limit, do kdy chtějí relikvii do krypty uložit. „Já bych byl rád, kdyby se to do konce roku stihlo, ale nevím, jestli se to podaří," řekl Mayer.
Lebka světice byla v chrámu v Jablonném posledních téměř 120 let vystavena v relikviáři na bočním oltáři, který je nad kryptou s hrobem sv. Zdislavy z Lemberka. Pětatřicetiletý muž ji letos 12. května před večerní bohoslužbou ukradl. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky, protože nesouhlasil s tím, že byla lebka oddělena od těla. Muže policie po několika dnech zadržela a ukradená relikvie se po náročném vyjmutí z betonu do baziliky po 18 dnech vrátila. Církev ale rozhodla, že už znovu vystavena nebude a lebku navrátí k ostatním ostatkům této světice.
„Je v dobrém stavu. A čeká se, až bude hotová klimatizovaná skříňka, do které má být uložena, a s tou skříňkou potom vrácena k ostatkům do krypty," uvedl rektor baziliky. Zároveň podle něj nechávají vyrobit vyšívanou brokátovou látku s erbem pánů z Lemberka, na které budou ostatky uloženy. „To je míra naší úcty k této světici a národní patronce," dodal Mayer. Šlechtična ze 13. století je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa.
Lebku této světice návštěvníci baziliky už neuvidí. Na bočním oltáři baziliky by ji nejpozději do dvou let měl nahradit relikviář, na němž už začal pracovat známý turnovský šperkař Jiří Urban. „Bude v něm i úlomek z lebky svaté Zdislavy," uvedl Mayer. Půjde o část relikvie, kterou při nešetrné krádeži zloděj poškodil. Policie pětatřicetiletého muže obvinila z krádeže, výtržnictví a poškozování cizí věci, za což mu hrozí až osm let vězení. Vyšetřován je na svobodě. „Čeká se na poslední posudek," řekla ke stavu vyšetřování regionální mluvčí policie Ivana Baláková.
Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy, kde jsou uložené ostatky sv. Zdislavy, patří k nejvýznamnějším církevním stavbám v Libereckém kraji a je národní kulturní památkou. Nese označení basilica minor, což je čestný titul propůjčený papežem. Je přístupná i turistům. To, že se o ní letos v médiích hodně mluvilo v souvislosti s krádeží lebky, se na návštěvnosti moc neprojevilo. „Možná trochu ano, ale nijak výrazně. Spíš bylo hodně projevů solidarity s námi. Hodně lidí, co sem přišlo, tak říkalo, že je to také mrzí a že jsou s námi," dodal Mayer.