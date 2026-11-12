Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Lebka svaté Zdislavy se k ostatkům této světice navrátí možná ještě letos

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lebka svaté Zdislavy se možná ještě letos navrátí k ostatním ostatkům uctívané šlechtičny ze 13. století, které jsou uložené v kryptě baziliky v Jablonném. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty před půl rokem ukradl pětatřicetiletý muž a zalil ji do betonu, restaurátorům se ji podařilo zachránit.
Lebka svaté Zdislavy se k ostatkům této světice navrátí možná ještě letos

Lebka svaté Zdislavy se k ostatkům této světice navrátí možná ještě letos

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:48

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Kde se žije nejlépe? Liberec se v žebříčku propadl, Turnov je v republikové top 10
Kde se žije nejlépe? Liberec se v žebříčku propadl, Turnov je v republikové top 10
Tygři budou v odvetě Ligy mistrů dohánět dvougólovou ztrátu
Tygři budou v odvetě Ligy mistrů dohánět dvougólovou ztrátu

Liberečtí hokejisté se v osmifinále Ligy mistrů představili v prvním utkání na ledě německého Kolína. A...

Jablonec v osmifinále MOL Cupu končí, s Artisem Brno prohrál 1:2
Jablonec v osmifinále MOL Cupu končí, s Artisem Brno prohrál 1:2

Jablonečtí fotbalisté končí v tuzemském poháru MOL Cup už v osmifinále. Na půdě prvoligového Artisu Brno...

Divoká jízda pod vlivem alkoholu. Řidiče zastavila až třetí nehoda a rozbité BMW
Divoká jízda pod vlivem alkoholu. Řidiče zastavila až třetí nehoda a rozbité BMW

Devětadvacetiletý muž zavinil na Jablonecku tři dopravní nehody během jediné jízdy. Od dvou ujel a s téměř...

Liberec znovu nabízí zdarma boudičky pro kočky bez domova. Pomáhají jim přežít zimu
Liberec znovu nabízí zdarma boudičky pro kočky bez domova. Pomáhají jim přežít zimu

S příchodem chladných dnů připravilo město Liberec opět zdarma zateplené polystyrenové boxy pro opuštěné...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.