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Tygři budou v odvetě Ligy mistrů dohánět dvougólovou ztrátu

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Dennívýzva
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Liberečtí hokejisté se v osmifinále Ligy mistrů představili v prvním utkání na ledě německého Kolína. A dokonce vedli 2:1, jenže domácí třemi góly zápas otočili a do odvety tak půjdou s výsledkem 4:2.
Tygři budou v odvetě Ligy mistrů dohánět dvougólovou ztrátu

Tygři budou v odvetě Ligy mistrů dohánět dvougólovou ztrátu

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 20:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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