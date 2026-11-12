Index kvality života 2026 ukazuje velké rozdíly v Libereckém kraji. Zatímco Turnov drží 10. příčku v ČR a Jilemnice boduje v kategorii zdraví, krajská metropole Liberec propadla na 136. místo. Žádná z obcí s rozšířenou působností v regionu si od roku 2018 nepolepšila.
Kde se žije nejlépe? Liberec se v žebříčku propadl, Turnov je v republikové top 10
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...