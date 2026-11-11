Jablonec v osmifinále MOL Cupu končí, s Artisem Brno prohrál 1:2

V osmifinále pohárové soutěže na půdě Artisu provedl trenér Kozel šest změn v sestavě oproti ligovému utkání s Mladou Boleslaví. V jihomoravské metropoli nastoupili brankář Kukučka a v poli Novák, Polidar, Růsek, Souček a Zorvan. Oběma pohárovým soupeřům chyběli tři reprezentanti, na jablonecké straně scházel také kapitán Tekijaški.
Pohárový duel se hrál v chladném a deštivém podvečeru. Úvodní Kuolův střelecký pokus z úhlu zablokoval Pospíšil. V 9. minutě si dlouhý pas v jabloneckém vápně dokázal ukázkově zpracovat Adediran, jeho střelu ve skluzu ale dokázal srazit na roh kapitán Novák. Adediran znovu zaměstnal jabloneckou obranu po čtvrthodině hry. Po rychlém brejku zvolil křížnou střelu, jabloneckou svatyni ale minul zhruba o metr. O pět minut později centroval do jabloneckého vápna Papelelé. Propadlý míč nečekaně proletěl až k tyči, ale brankář Kukučka skočil do strany a dokázal ho vyrazit na roh.
Ve 25. minutě se Papelelé zasekávačkou zbavil v šestnáctce Cedidly a poté přihrál k penaltovému puntíku exjabloneckému Aleguemu. Jeho prudkou ránu vykopl z brankové čáry za překonaným Kukučkou kapitán Novák.
Jablonec přežil šance soupeře a ve 31. minutě sám udeřil po akci nejzkušenějších hráčů. Vakho poslal do brněnského vápna dobrý centr, kapitán Novák si míč zpracoval do střelecké pozice a střelou mezi nohy gólmana Stoppena poslal severočeský tým do vedení – 0:1.
Preislerovu standardku i Alegueho štiplavou navštívenku lapil Kukučka. V poslední minutě první půle ale kopali domácí standardní situaci a další exjablonecký hráč Pospíšil, kapitán Artisu, zakroutil míč přesně do vzdálenější jablonecké šibenice a vyrovnal na poločasových 1:1.
Hned v úvodu druhého dějství si mohl Jablonec vzít vedení zpátky. Po Novákově rohu mohl skórovat Kuol, sám ve vápně ale netrefil čistě balon a Stoppen ho dokázal vyrazit na roh.
Pak ale přišly velké šance brněnských fotbalistů. Po rychlém brejku pálil pohotově z voleje Preisler, vzdálenější tyčku jablonecké branky ale naštěstí minul. Poté se chvěla tyčka jablonecké branky po hlavičce Adedirana. Záhy Kukučka vyrazil Pospíšilovu navštívenku a Sarapata z dorážky nebyl úspěšný.
Jablonec byl za svou pasivitu přesto potrestán. V 60. minutě Artis svůj tlak už zúročil. Závar v jabloneckém vápně korunoval střídající Fomba, který po dvou minutách na hřišti napřáhl z dálky a střelou o břevno otočil vývoj ve prospěch domácích – 2:1.
Vyrovnat mohl v 72. minutě z trestného kopu Polidar. Krásně obstřelil zeď, ale brankář Stoppen předvedl famózní zákrok a míč konečky prstů vyrazil.
Čtvrt hodiny před koncem domácí oslabil Glossoa, který před rozehráním vlastního rohu atakoval ramenem Hollého. Po přezkumu u videa byl následně vyloučen.
V závěrečné přesilovce se dvakrát neprosadil ani střídající Chramosta, nejlepší střelec MOL Cupu.
Jablonečtí fotbalisté se tak s tuzemskou pohárovou soutěží loučí už v osmifinále. Naopak brněnský Artis se do jarního čtvrtfinále probojoval poprvé v klubové historii.
SK Artis Brno – FK Jablonec 2:1 (0:1)
Branky: 45. Pospíšil, 60. Fomba – 32. Novák Karty: 44. Pavlović (JAB) 78. Glossoa (LIS) Rozhodčí: Orel – Matoušek, Pfeifer Diváci: 1012