Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jablonec v osmifinále MOL Cupu končí, s Artisem Brno prohrál 1:2

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jablonečtí fotbalisté končí v tuzemském poháru MOL Cup už v osmifinále. Na půdě prvoligového Artisu Brno sice vedli gólem kapitána Nováka, brněnský tým ale svůj tlak korunoval dvěma góly a obratem na 2:1.
Jablonec v osmifinále MOL Cupu končí, s Artisem Brno prohrál 1:2

Jablonec v osmifinále MOL Cupu končí, s Artisem Brno prohrál 1:2

Zdroj: FK Jablonec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 19:12

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Divoká jízda pod vlivem alkoholu. Řidiče zastavila až třetí nehoda a rozbité BMW
Divoká jízda pod vlivem alkoholu. Řidiče zastavila až třetí nehoda a rozbité BMW
Liberec znovu nabízí zdarma boudičky pro kočky bez domova. Pomáhají jim přežít zimu
Liberec znovu nabízí zdarma boudičky pro kočky bez domova. Pomáhají jim přežít zimu

S příchodem chladných dnů připravilo město Liberec opět zdarma zateplené polystyrenové boxy pro opuštěné...

S čerstvým řidičákem si spletl pedály. V Novém Boru najel do zastávky
S čerstvým řidičákem si spletl pedály. V Novém Boru najel do zastávky

Policisté během pondělí na Českolipsku řešili hned dvě podobné nehody, kdy si řidiči spletli brzdový pedál...

Změna v čele Libereckého kraje. Martina Půtu má nahradit Jan Sviták
Změna v čele Libereckého kraje. Martina Půtu má nahradit Jan Sviták

Po čtrnácti letech končí v čele Libereckého kraje hejtman Martin Půta, který míří do Senátu. Klub SLK...

Liberecký cykloboom: Počet výpůjček sdílených kol vzrostl letos na dvojnásobek
Liberecký cykloboom: Počet výpůjček sdílených kol vzrostl letos na dvojnásobek

Letošní sezóna sdílených kol v Liberci překonala všechna očekávání. Od dubna do října lidé uskutečnili 38...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.