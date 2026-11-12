Poslanecký přílepek ohrožuje vodovody a kanalizace v malých obcích. Kraj se bouří

Podle platného vodního zákona si výnos z poplatků za odběr podzemní vody dělí rovným dílem Státní fond životního prostředí ČR a kraj, na jehož území se voda čerpá. Pozměňovací návrh poslance Karla Turečka, který byl přílepkem k novele zákona o rostlinolékařské péči, by však tento systém zásadně změnil. Šest sedmin výnosu by nově putovalo do státního rozpočtu v kapitole Ministerstva zemědělství a zbylá sedmina Státnímu fondu životního prostředí.
Kraje by tak v celorepublikovém součtu přišly v průměru o 357 milionů korun ročně. Pro Liberecký kraj by to znamenalo okamžitý výpadek zhruba 19 milionů korun ročně. Návrh zároveň počítá se zvýšením samotného poplatku ze dvou korun na sedm korun za metr krychlový. Po tomto navýšení by tak region přicházel až o 70 milionů korun každý rok.
„Za zásadní považuji, že se tato změna připravuje potichu a bez předchozího projednání s kraji. Pro malou obec může být stavba kanalizace nebo čistírny investicí, kterou ze svého rozpočtu sama neutáhne. I když získá státní nebo evropskou dotaci, pořád musí zaplatit část nákladů ze svého. Právě s tím jí kraj může pomoct a také tak činí. Pokud o příjmy z poplatků přijdeme, některé obce budou muset potřebné investice odložit,“ uvedl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Chybějící kanalizace i hrozba nižších evropských dotací
Vedení kraje zdůrazňuje, že příjmy z poplatků jsou zákonem účelově vázány. Kraj z nich prostřednictvím Programu vodohospodářských akcí a programu spolufinancování pomáhá především menším a středním obcím budovat a obnovovat vodohospodářskou infrastrukturu. Situace v regionu je přitom v tomto ohledu kritická.
„Liberecký kraj má třetinu obcí bez kanalizace anebo čistírny odpadních vod. To znamená, my jsme na chvostu České republiky z hlediska právě čistění odpadních vod. A není to proto, že bychom nic nedělali, ale proto, že jsou právě opatření často drahá a ty obce na to nemají,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jiří Klápště (Spolu).
Podle něj navíc hrozí souběh více negativních vlivů. „V nadcházejícím dotačním období se očekává snížení evropské podpory na vodohospodářské stavby ze současných 70 procent nákladů na pouhých 30 procent, což zvýší tlak na spolufinancování ze strany kraje a obcí,“ doplňuje.
Zákonná jistota místo nejistých dotací a rezerva na havárie
Zatímco samotné navýšení poplatku z důvodu ochrany podzemních vod a narovnání nepoměru vůči povrchové vodě (kde se platí pět až devět korun) považuje Jiří Klápště za pochopitelné, odebrání peněz regionům označuje za nepřijatelné. Sliby, že by výpadek mohly krajům nahradit státní dotace, nepovažuje za dostatečnou záruku.
„Ujištění vlády, že nějakou měrou těm krajům budou kompenzovat tyto odebrané poplatky nějakou dotací ministra zemědělství, je krátkozraké. Protože v tuto chvíli ten poplatek, kdy jde krajům, je zaručen zákonem. To znamená, že my ho dostaneme. V momentě, kdy to bude v rukách ministra zemědělství, tak může krásně říci, že to není priorita, a těm krajům ty peníze zpátky nedá,“ upozornil Klápště.
Kromě přímých dotací obcím slouží vybrané poplatky také jako nezbytný krizový fond. „V kraji víme, které obce potřebují obnovit vodovod a kde chybí kanalizace nebo čistírna. Díky tomu můžeme podporu nasměrovat tam, kde je nejvíc potřeba. Část výnosu z poplatků navíc slouží jako rezerva pro případ havárie. Když se například do potoka dostane znečištění a jeho původce není známý, potřebná opatření musíme zajistit i tak,“ dodal náměstek.
Hejtman se obrátí na vládu i poslance
Rada Libereckého kraje se proto shodla na společném postupu. Hejtman Martin Půta se se stanoviskem regionu oficiálně obrátí na předsedu vlády, ministry zemědělství a životního prostředí, předsedy všech poslaneckých klubů, poslance zvolené za Liberecký kraj i na samotného předkladatele návrhu Karla Turečka. Požádá je, aby spornou úpravu odmítli, nebo ji upravili tak, aby krajům zůstaly příjmy z poplatků nejméně v dosavadní výši.