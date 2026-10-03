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Proč staří Slované uctívali staré ženy? Nejstrašnější démonka lovila po pohřbu

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V dávných dobách, kdy slovanské kmeny vedly svůj jednoduchý, magický život, zaujímaly ženy v místní komunitě významné postavení. Byly koneckonců matkami a pečovatelkami o rodinu a respekt, který jim byl přiznáván, rostl s jejich věkem.
Proč staří Slované uctívali staré ženy? Nejstrašnější démonka lovila po pohřbu

Proč staří Slované uctívali staré ženy? Nejstrašnější démonka lovila po pohřbu

Zdroj: Artemiy Ober / Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:00

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