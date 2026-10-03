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Romulus sestavil vlastní kalendář, kterým se řídila celá římská říše. Ještě celá století poté se kalendář ale dolaďoval

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Římané si vypůjčili části svého nejstaršího známého kalendáře od Řeků. Kalendář se skládal z 10 měsíců v roce o 304 dnech. Zdá se, že Římané ignorovali zbývajících 61 dní, které připadly na polovinu zimy. Romulus, legendární první vládce Říma, údajně zavedl tento kalendář kolem roku 738 př. n. l.
Romulus sestavil vlastní kalendář, kterým se řídila celá římská říše. Ještě celá století poté se kalendář ale dolaďoval

Romulus sestavil vlastní kalendář, kterým se řídila celá římská říše. Ještě celá století poté se kalendář ale dolaďoval

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 08:30

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