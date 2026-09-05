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Jsou zelená i v září? Pytlíkový trik na dozrávání rajčat funguje

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Díváte se na vaše rajčata na zahradě a zjišťujete, že většina plodů je ještě zelená. Nic moc příjemného vzhledem k tomu, že se pomalu blíží konec sezony a mnohé rostliny jsou již napadeny plísní. Z tohoto důvodu se určitě vyplatí samotným rajčatům v dozrávání trochu pomoct. Hodně zajímavý je trik s igelitovým pytlíkem, který dopomáhá rajčatům k rychlejšímu zrání. Jak na něj? To vám prozradíme v následujících řádcích a zaměříme se i na další triky.
Rajčata v pytlíku

Rajčata v pytlíku

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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