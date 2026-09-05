Výsev špenátu v září: Proč může být podzimní úroda lepší než jarní

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Výsev špenátu v září: Proč může být podzimní úroda lepší než jarníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Proč je září vhodným měsícem pro výsev špenátu? Jde o to, že na jaře mohou rychle rostoucí teploty způsobit, že špenát brzy vybíhá do květu, podzimní počasí mu často vyhovuje mnohem více. Kratší dny a chladnější teploty podporují tvorbu listů a umožňují sklízet mladou, křehkou zeleninu ještě na podzim nebo po přezimování brzy na jaře.
špenát
Zdroj: Pixabay
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