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Bendová se po zákroku ukázala s obvázanou hlavou a modřinami po celém obličeji. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat

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Alice Bendová zveřejnila video, které většina celebrit nikdy neukáže: obličej v nejdrsnější fázi hojení. Internet zareagoval během minut.
Alice Bendová

Alice Bendová

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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