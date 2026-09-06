Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Vuelta kvůli vedru škrtla skoro 80 kilometrů. Kratší etapa přitom nemusí znamenat klidnější závod

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnešní Vuelta nebude pouze etapou v extrémním vedru. Teplota už změnila samotné parametry soutěže: pořadatelé škrtli 79,5 kilometru, posunuli start a z téměř 190kilometrového dne vytvořili 110kilometrový závod.
Vuelta kvůli vedru škrtla skoro 80 kilometrů. Kratší etapa přitom nemusí znamenat klidnější závod

Vuelta kvůli vedru škrtla skoro 80 kilometrů. Kratší etapa přitom nemusí znamenat klidnější závod

Zdroj:
Reklama
Další články z Vše o sportu
Zheng prohrávala 0:5 a Keys měla mečbol. Pak Číňanka vyhrála sedm gamů v řadě – a čeká ji Świąteková
Zheng prohrávala 0:5 a Keys měla mečbol. Pak Číňanka vyhrála sedm gamů v řadě – a čeká ji Świąteková
Gasly se vrátil na místo svého jediného vítězství. O šest let později tam získal první pole kariéry
Gasly se vrátil na místo svého jediného vítězství. O šest let později tam získal první pole kariéry

Gasly získal první pole position kariéry právě na okruhu, kde před šesti lety senzačně vyhrál svůj jediný...

Wimbledon mohl být životní turnaj. US Open začíná ukazovat, že Nosková změnila svůj standard
Wimbledon mohl být životní turnaj. US Open začíná ukazovat, že Nosková změnila svůj standard

Když Linda Nosková v červenci zvedala nad hlavu wimbledonskou trofej, existovaly dvě možné budoucnosti. V...

V Argentině se v desáté minutě přestane hrát fotbal. Celé soutěže dostaly jednu minutu na Messiho
V Argentině se v desáté minutě přestane hrát fotbal. Celé soutěže dostaly jednu minutu na Messiho

Argentinská federace nařídila, aby se během aktuálního kola v desáté minutě zastavily zápasy mužů, žen,...

Ferrari si na Monzu schovalo poslední upgrade motoru. Pátek ukázal, proč jedna krásná hodina ještě nic neznamená
Ferrari si na Monzu schovalo poslední upgrade motoru. Pátek ukázal, proč jedna krásná hodina ještě nic neznamená

Ferrari si pro domácí Monzu schovalo druhou ze dvou povolených výkonových modernizací pohonné jednotky....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.