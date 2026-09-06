Vuelta kvůli vedru škrtla skoro 80 kilometrů. Kratší etapa přitom nemusí znamenat klidnější závod

Peloton měl dnes mezi Palma del Río a Córdobou absolvovat 189,7 kilometru. Nakonec jich ujede 110,2. Předpověď teplot kolem čtyřiceti stupňů přiměla pořadatele Vuelty aktivovat protokol pro extrémní počasí, odstranit téměř osmdesát kilometrů trasy a posunout ostrý start na 15:00.
Na první pohled by mohlo jít jednoduše o lehčí den před pondělním volnem. Jenže zkrácení etapy neznamená pouze to, že závodníci stráví méně času v horku. Mění také taktiku, množství energie, které si musí nechávat na závěr, i okamžik, kdy si jednotlivé týmy mohou dovolit začít útočit.
A změna přichází právě ve chvíli, kdy se přeskupilo pořadí za Enricem Masem. Felix Gall se po Sierra de La Pandera posunul na druhé místo se ztrátou 2:06, Primož Roglič je třetí o pouhé čtyři sekundy za ním. Slovinec tedy už neřeší pouze otázku, kde vzít dvě minuty na červený dres. Nejdřív má před sebou ještě jednoho soupeře.
Z původní etapy zmizelo skoro čtyřicet procent kilometrů
Organizátoři změnili trasu od 52. kilometru původního itineráře a celý závod zkrátili o 79,5 kilometru. Zároveň posunuli neutralizovaný start na 14:50 a ostrý začátek na 15:00, aby peloton strávil v největším vedru co nejméně času.
Rozhodnutí nevzniklo pouze u stolu pořadatelů. Aktivace protokolu následovala po jednání zástupců jury, týmů, jezdců a vedení Vuelty. Oficiálním důvodem je ochrana zdraví závodníků v podmínkách, kde se předpovídají teploty kolem 40 °C.
Zůstávají dvě stoupání třetí kategorie. Puerto de la Forestal měří 6,7 kilometru s průměrem 4,1 procenta, později přijde Puerto Artafi, 5,9 kilometru při 5,5 procenta. Poslední vrchol leží něco přes 36 kilometrů před cílem.
Není to tedy den, který by měl sám o sobě rozhodnout Vueltu podobně jako La Pandera nebo Calar Alto. Zároveň ale krátká zvlněná etapa otevírá prostor pro výrazně agresivnější závod.
Když nemusíte šetřit na 190 kilometrů, můžete začít utrácet mnohem dřív
Dlouhá etapa přirozeně část útoků filtruje. Jezdec může mít chuť vyrazit po třiceti kilometrech, ale současně ví, že ho čekají ještě čtyři hodiny závodu. Tým musí počítat s množstvím práce, zásobami vody, výživou a tím, kdo bude mít sílu kontrolovat únik.
Na 110 kilometrech se tato ekonomika mění.
Neznamená to automaticky útok favoritů od startu. Mas nemá důvod dobrovolně rozpoutat chaos a jeho Movistar bude spíš hledat způsob, jak dostat červený dres bezpečně do Córdoby. Pro týmy bez člověka v celkovém pořadí je ale dnešní etapa mnohem lákavější k agresivnímu začátku.
Únik nemusí hospodařit se silami na celý den. Jezdci mohou do prvních kopců nastoupit výrazně tvrději a týmy, které by za normálních okolností nechaly skupinu vytvořit a potom ji několik hodin kontrolovaly, dostanou méně času chybu napravit.
Právě krátké etapy někdy vytvoří úplně opačný závod, než naznačuje jejich délka. Méně kilometrů může znamenat méně čekání.
Roglič včera přišel i o roli prvního pronásledovatele
V celkovém pořadí se přitom situace změnila podruhé během několika dnů. Mas na La Pandeře znovu ukázal, že červený dres nehodlá pouze bránit. Pět kilometrů před cílem zaútočil, Gall se k němu následně přidal a oba společně získali 25 sekund na Rogliče.
Mas tak vede před Gallem o 2:06. Roglič ztrácí 2:10.
Čtyři sekundy mezi druhým a třetím místem jsou samy o sobě téměř bezvýznamné. Psychologicky a takticky ale vytvářejí nový problém. Roglič ještě před několika etapami vypadal jako jasný muž, který bude v závěrečném týdnu Mase pronásledovat. Teď nemá mezi sebou a červeným dresem prázdný prostor.
Gall navíc na La Pandeře nebyl člověkem, který využil Rogličovy mechanické chyby nebo pádu. Prostě jel do kopce rychleji. A Mas jeho tempo zvládl.
To je pro Slovince nepříjemnější zpráva než samotných pětadvacet sekund.
Dnes ale Roglič nemusí Vueltu zachraňovat za každou cenu
Právě tady je dobré odolat pokušení napsat, že po zkrácení etapy musí Roglič okamžitě všechno vsadit na útok. Nemusí.
Po dnešku následuje den volna a ve čtvrtek přijde 32,1 kilometru dlouhá individuální časovka mezi El Puerto de Santa María a Jerezem. To je den, na který může Slovinec stále oprávněně spoléhat víc než na krátkou kopcovitou etapu do Córdoby.
Zároveň už si ale nemůže dovolit předpokládat, že časovka sama všechno vyřeší. Dvě minuty na Mase nejsou zanedbatelný rozdíl a Gall se nyní pohybuje prakticky ve stejném čase jako on.
Pokud se proto dnes objeví možnost získat několik sekund bez velkého rizika, Roglič má mnohem větší důvod ji využít než před týdnem. Nemusí závod rozbít padesát kilometrů před cílem. Potřebuje ale přestat ztrácet malé částky pokaždé, když se silnice postaví prudčeji.
Vedro může být stejně důležité jako profil
Závodníci mají samozřejmě zkušenosti s vysokými teplotami a týmy mají propracované strategie chlazení, hydratace i příjmu sacharidů. Čtyřicet stupňů ale není jen nepohodlí, které se dá vyřešit další lahví vody.
Organismus musí část energie věnovat regulaci teploty, zvyšuje se ztráta tekutin a s ní roste riziko, že výkon začne klesat právě ve chvíli, kdy se závod rozhoduje. Kratší etapa tuto zátěž snižuje, neodstraňuje.
A protože se pojede rychleji a agresivněji, může část ušetřeného času paradoxně nahradit vyšší intenzita.
Pořadatelé tak udělali rozumný krok pro zdraví jezdců, ale současně vytvořili sportovně trochu jiný závod, než jaký týmy studovaly před startem Vuelty.
Místo téměř 190 kilometrů mají 110. Místo dlouhého hospodaření může přijít závod, který se rozběhne téměř okamžitě. A místo jasného souboje Mas–Roglič máme před závěrečným týdnem Galla vloženého přesně mezi ně.
Dnešní etapa možná nezmění majitele červeného dresu.
Vedro už ale změnilo způsob, jakým se o něj bude závodit.
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Zdroje: La Vuelta – Statement: Stage 15 modification [1], La Vuelta – Stage 15: Palma del Río–Córdoba [2], La Vuelta – Brenner, a brand new winner at La Pandera [3].