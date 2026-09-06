F. L. Věk: Brzobohatý svoji roli v lásce neměl, likvidace scén a zákaz uvedení posledního dílu

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F. L. Věk: Brzobohatý svoji roli v lásce neměl, likvidace scén a zákaz uvedení posledního díluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Televizní adaptace románu F. L. Věk skrývá mnohá tajemství. Natáčení poznamenala tvrdá dobová cenzura, věkové paradoxy herců a nečekaná svatba na place.
F. L. Věk
Zdroj: FOTO:© Česká televize / Miloš Schmiedberger, distr. Česká televize
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Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...Všechny články tohoto autora →
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