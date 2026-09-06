Nachlazení ani chřipka nezmizí zázračně přes noc. Vhodně zvolené potraviny však mohou podpořit tělo během zotavování

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Nachlazení ani chřipka nezmizí zázračně přes noc. Vhodně zvolené potraviny však mohou podpořit tělo během zotavováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Když je člověk nemocný, unavený a bolavý, většinou mu ani moc jídlo nechutná. Existují však potraviny, které se určitě vyplatí právě v tomto období konzumovat, protože vám mohou poskytnout úlevu a přispět k rychlejšímu uzdravení tím, že posílí vaši imunitu.
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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