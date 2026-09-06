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První snímky po svatbě: Sarah a David Prachařovi tráví líbánky úplně jinak, než by mnozí čekali

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Od jejich utajené svatby uplynulo jen několik týdnů. Sarah a David Prachařovi teď ukázali první společný snímek jako manželé. Místo romantiky u moře si ale vybrali prostředí, které je Davidovi velmi blízké.
Čerství novomanželé si užívají první dny po svatbě. Sarah ukázala přirozenou tvář i netradiční líbánky.

Čerství novomanželé si užívají první dny po svatbě. Sarah ukázala přirozenou tvář i netradiční líbánky.

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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