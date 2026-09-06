Rodinný cyklovýlet se změnil v šestihodinové pátrání. Otec se ztratil dětem, když šel pro pomoc

Rodinný cyklovýlet se změnil v šestihodinové pátrání. Otec se ztratil dětem, když šel pro pomocPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Porouchalo se jim kolo na Mallorce. Otec šel pro pomoc, pak už nedokázal najít své děti.
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