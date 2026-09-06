Svěží asijský salát s vepřovým masem, rýžovými nudlemi, zeleninou a oříšky

Kdykoliv mám chuť na něco
lehkého, pestrého a přitom poctivě sytého, misky jsou pro mě jasnou volbou číslo jedna. Můj milovaný asijské nudlové salát inspirovaný vietnamskou klasikou mě pokaždé spolehlivě okouzlí dokonalou souhrou vlahých , křupavé čerstvé rýžových nudlí zeleniny, dušených a neuvěřitelně křehkého hub vepřového masa. Je to přesně ten druh jídla, u kterého vás bavit bude už samotná příprava, protože krájení barevných surovin a trhání čerstvých bylinek je taková malá skvělá terapie v kuchyni.
Výsledná kombinace
sladkokyselých, pikantních a bylinkových tónů vytváří na jazyku doslova zážitkový ohňostroj. Všechno do sebe nádherně zapadá a miska hýří barvami i strukturami.
Můj tip zní: Aby byly rýžové nudle po uvaření dokonale pružné a neslepily se do jedné velké hroudy, po scelení je ihned důkladně propláchněte ledovou vodou a zakápněte několika kapkami kvalitního sezamového oleje, díky kterému zůstane každý pramen nudlí krásně oddělený. Recept na domácí asijské nudlové misky s vepřovými nudličkami, houbami a oříšky
Orestování masa a hub na pánvi zabere přibližně
15 minut a z uvedeného množství surovin připravíte 4 porce vydatného salátu. Celkový čas přípravy a vaření pokrmu: 80 minut Ingredience potřebné k přípravě Maso a marináda 500 g vepřové krkovice 2 lžíce rybí omáčky 2 lžíce sójové omáčky 1 lžíce třtinového cukru 2 stroužky česneku 1 lžíce limetkové šťávy 2 lžíce rostlinného oleje Salát a příloha 250 g tenkých rýžových nudlí 150 g hlívy ústřičné 1 salátová okurka 2 mrkve 5 ředkviček 100 g výhonků mungo 3 jarní cibulky 1 hrst čerstvého koriandru 1 hrst čerstvé máty 50 g pražených nesolených arašídů 1 limetka 1 chilli paprička Pikantní zálivka 100 ml teplé vody 3 lžíce rybí omáčky 2 lžíce třtinového cukru 2 lžíce limetkové šťávy 1 stroužek česneku 1/2 chilli papričky Postup při přípravě asijského salátu s rýžovými nudlemi
1. Šťavnatou
vepřovou krkovici nakrájejte na tenké nudličky, vložte do mísy, přidejte rybí omáčku, sójovou omáčku, třtinový cukr, prolisovaný česnek i limetkovou šťávu, vše důkladně promíchejte a nechte v chladu marinovat minimálně 30 minut.
2. Do hrnce s vroucí vodou vložte
tenké rýžové nudle a vařte je přibližně 3 minuty, poté je ihned sceďte v cedníku, propláchněte studenou vodou a nechte odkapat.
3. V misce promíchejte teplou vodu s
třtinovým cukrem, dokud se krystalky úplně nerozpustí, poté přimíchejte rybí omáčku, limetkovou šťávu, jemně nasekaný česnek a nadrobno nakrájenou chilli papričku, čímž vytvoříte vyladěnou zálivku.
4. Na pánvi rozpalte lžíci
rostlinného oleje, přidejte nakrájenou hlívu ústřičnou, pokapejte ji kapkou sójové omáčky a opékejte přibližně 7 minut, dokud nezměkne a nezíská voňavou kůrku, načež ji přesuňte do misky.
5. Na stejné rozpálené pánvi se zbývajícím
rostlinným olejem zprudka opékejte marinovanou vepřovou krkovici za stálého míchání přibližně 8 minut, dokud maso nezíska zlatavý a lehce zkaramelizovaný povrch.
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6. Čerstvou
salátovou okurku, mrkve i ředkvičky nakrájejte ostrým nožem na velmi tenké nudličky a jarní cibulku nakrájejte na jemná kolečka.
7. Pražené
nesolené arašídy nasypte na prkénko a nožem je nasekejte na hrubší kousky pro docílení skvělé křupavosti.
8. Do hlubokých servírovacích misek roz dělte vychladlé
tenké rýžové nudle a vytvořte z nich rovnoměrný základ salátu.
9. Na nudle vedle sebe vějířovitě naskládejte orestovanou
vepřovou krkovici, poddušenou hlívu ústřičnou, nakrájenou salátovou okurku, mrkve, ředkvičky, výhonky mungo a jarní cibulku.
10. Každou misku bohatě posypte lístky
čerstvého koriandru, čerstvé máty, drcenými nesolenými arašídy, kolečky chilli papričky a přidejte měsíček čerstvé limetky.
11. Připravený salát podávejte s miskou pikantní zálivky, kterou si každý strávník těsně před jídlem celý pokrm štědře přelije a promíchá.
Foto: Cooky.cz, svěží jídlo plné zdraví Tipy redakce: Marinování masa přes noc v lednici zaručí, že vepřové nudličky absorbují veškeré chutě a po orestování na pánvi budou neuvěřitelně šťavnaté a křehké. Čerstvé bylinky v hojném množství představují absolutní srdce celého pokrmu, proto kombinací čerstvého koriandru a máty rozhodně nešetřete. Příprava pikantní zálivky dopředu umožní všem chutím česneku, chilli a limetkové šťávy projít a dokonale se navzájem propojit. Křupavé arašídy a mungo výhonky dodají celému nudlovému salátu skvělou texturu, která perfektně vyváží měkké rýžové nudle. Servírování v hlubokých miskách usnadní závěrečné promíchání všech ingrediencí s pikantní zálivkou přímo na stole.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková