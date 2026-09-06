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Svěží asijský salát s vepřovým masem, rýžovými nudlemi, zeleninou a oříšky

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Připravte si svěží asijský salát s rýžovými nudlemi, marinovaným vepřovým masem a houbami! Výbornou misku plnou čerstvé zeleniny zvládnete za 80 minut.
Obrázek k receptu na asijský salát

Obrázek k receptu na asijský salát

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na asijský salát
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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