Brožová veřejně rýpla do Krause kvůli hostu jeho show. „Úpadek, Honzíku," napsala. Diváci se přidali na její stranu

Stačil jeden díl Show Jana Krause a jeden komentář pod reklamním příspěvkem, aby se na sociálních sítích otevřela debata o tom, kam vlastně nejdéle běžící česká talkshow míří. Brožová pod promo příspěvkem TV Prima k epizodě vysílané 1. září 2026 napsala: „Hmmm, je třeba zvednout sledovanost? Úpadek, Honzíku.“ Krátká, ironická, adresná věta, a pod ní se začaly hromadit reakce diváků, kteří herečce přikyvovali. „Naprostý souhlas!“ nebo „Přesně tak, Kačenko,“ citují média z komentářového vlákna. Brožová přitom v Krausově show sama seděla, v dubnu 2019. Tentokrát ale neseděla v křesle hosta, nýbrž v roli diváka, kterému se nelíbí, co vidí.
Kdo je Heduš Nová a proč zvedla vlnu
Spouštěčem celé debaty nebyl Kraus, ale hostka, kterou Prima v promo materiálech označila za „kontroverzního hosta“. Heduš Nová, manažerka pražského nočního klubu Lotos, influencerka a, jak ji sám pořad na svém webu představil, „bordelmamá“. V rozhovoru mluvila otevřeně o tom, že začínala „dělat promo jako prostitutka„, popisovala stabilitu klientely i fungování sexuálního byznysu v Praze. Nejde přitom o úplně neznámou tvář: Seznam Zprávy jí ještě před epizodou věnovaly prostor v reportáži o českém sexuálním byznysu. Pro širší televizní publikum to ale byla postava z úplně jiného světa, než na jaký je u Krause zvyklé.
Kontroverze přitom nestojí na jednom šokujícím výroku. Stojí na tom, že Prima celé téma sexbyznysu prodala jako mainstreamovou zábavu, a ještě na to lákala jako na senzaci.
Koho si Kraus vlastně zve
Brožové „Honzíku“ sugeruje, že za výběrem hostů stojí osobně moderátor. Jenže realita je složitější. Kraus v lednu 2026 v rozhovoru pro iROZHLAS řekl, že si hosty do show „nikdy nezve“ sám a považuje za důležité být od zvaní oddělený. Kritika tedy přesněji míří na dramaturgii pořadu a na způsob, jakým Prima epizodu propagovala, ne nutně na Krausův osobní vkus.
A mix hostů v pořadu je tradičně pestrý až nesourodý. V témže díle s Heduš Novou seděli komik Štěpán Kozub, sportovec Jiří Krhut a zpěvačka Besky. V květnu Prima lákala na Daniela Stachu, Kateřinu Marii Tichou a fenku Fuji. Nevšední hosté patří k formátu odjakživa. Heduš Nová je spíš vyhrocenější varianta téhož principu, a hlavně vyhrocenější způsob, jakým ji televize prodala.
Úpadek, nebo střední liga?
Slovo „úpadek“ je silné. Čísla ho ale jednoznačně nepotvrzují, ani nevyvracejí. V červnu 2026 měl pořad 335 tisíc diváků starších patnácti let a podíl necelých 15 procent. V srpnu klesl na 251 tisíc diváků a jedenáctiprocentní podíl. Nejsou to dominantní čísla, ale nejsou to ani čísla pořadu na odpis. Prima show drží v podzimním schématu, od 25. srpna ji přesunula do úterního prime-time slotu a nové díly nasazuje s předstihem na Prima+.
Brožové výtka se podle nás čte přesněji jako hodnotový soud o směřování značky než jako datový verdikt o konci. A právě v tom je zajímavá: neptá se, kolik lidí se dívá, ale na co se dívají.
Spor o obal, ne o obsah
Redakce VIPŽivot nezaznamenala, že by Kraus na Brožové komentář veřejně reagoval, alespoň ne v dostupných zdrojích do uzávěrky tohoto textu. Pokračování v podobě výměny stanovisek se nekoná. Celá kauza tak zůstává u jednoho komentáře a vlny souhlasných reakcí pod ním.
Přesto vypovídá o něčem širším. Když zavedená talkshow potřebuje lákat na „kontroverzního hosta“ a v promo vytahuje nejpikantnější formulace o sexbyznysu, otázka nestojí na tom, jestli je Heduš Nová legitimní host. Stojí na tom, jestli způsob propagace neposouvá celou značku jinam, než kam ji diváci, a zjevně i kolegové z branže, chtějí řadit.
Brožová to řekla dvěma větami. Možná právě proto to zafungovalo.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová