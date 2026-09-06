Povidlové a tvarohové frgály po valašsku: Nadýchané velké koláče sypané máslovou drobenkou

Na frgály si vzpomenu pokaždé, když dostanu chuť na kynutý koláč s povidly nebo tvarohem. Poprvé jsem je ochutnala nejspíš na jarmarku, možná na nějakých slavnostech, už si tím nejsem úplně jistá. Pamatuju si ale dobře, že chutnaly mně i celé rodině. Od té doby u nás mají svoje pevné místo. Velké kulaté koláče, tenké kynuté těsto, nahoře pořádná vrstva tvarohu nebo povidel a drobenka. Díky výrazné náplni a nízkému těstu vypadají skoro slavnostně, přitom jejich příprava doma není žádná velká věda.
Na plechu působí frgál docela honosně. Ve skutečnosti ale stojí na surovinách, které bývají běžně po ruce, případně se dají koupit v nejbližším obchodě:
mouka, mléko, droždí, tvaroh, . Když se těsto dobře propracuje a dostane čas na kynutí, vytvoří měkký okraj a tenký střed, který zvládne i vyšší vrstvu náplně. U nás se to většinou nekomplikuje. Jeden povidla tvarohový, jeden povidlový. Rodinná debata tím končí dřív, než začne.
Můj tip zní: Náplně se nebojte, ale po obvodu nechte zhruba 2 centimetry volného těsta. Frgál tak získá typický vyšší lem, střed zůstane vláčný a náplň nebude při pečení zbytečně stékat na plech. Frgál je valašský koláč se sváteční pověstí
Podle současných materiálů věnovaných frgálu jde o tradiční pečivo z
. Peklo se hlavně tehdy, když se doma chystala větší událost: na Valašska svatby, křtiny, Vánoce nebo Velikonoce. Pozná se podle velkého průměru, tenkého kynutého základu a náplně, které má být opravdu dost. Zajímavé je i samotné označení frgál. Ve valašském nářečí původně označovalo spíš koláč nepovedený nebo připálený. Časem se z něj ale stalo jméno pro specialitu, kterou dnes zná skoro každý, kdo má rád sladké kynuté pečení. Recept na domácí valašské frgály s tvarohem a povidly
Rozpis vystačí na
dva větší kulaté frgály. Jeden můžete udělat tvarohový a druhý povidlový. Když se doma neumíte dohodnout, rozdělte klidně každý napůl.
Doba přípravy těsta: 25 minut Kynutí: 60 až 90 minut Doba pečení: 15 až 20 minut Teplota trouby: 190 °C Počet porcí: 2 velké frgály Ingredience, které budeme potřebovat Kynuté těsto 500 g polohrubé mouky 20 g čerstvého droždí 250 ml vlažného mléka 80 g cukru krupice 120 g rozpuštěného másla nebo tuku na pečení 2 žloutky 1 celé vejce 1 špetka soli 1 lžička jemně nastrouhané citronové kůry Tvarohová náplň 500 g měkkého tvarohu 2 lžíce cukru 1 balíček vanilkového cukru 1 žloutek Povidlová náplň 250 g švestkových povidel 1 až 2 lžíce rumu nebo horké vody na zředění podle potřeby Drobenka 100 g polohrubé mouky 70 g másla 70 g cukru krupice Na potření Postup přípravy poctivých valašských frgálů
1. Začněte kváskem. Do části
vlažného mléka rozdrobte droždí, přidejte trochu cukru a lžíci mouky. Misku nechte asi 10 minut stát v teple, dokud kvásek nenaběhne.
2. Do větší mísy nasypte
mouku, zbytek cukru, sůl a citronovou kůru. Přidejte kvásek, dolijte zbytek mléka, přidejte vejce, žloutky a nakonec vlijte rozpuštěné máslo. Vypracujte hladké těsto. Má být spíš měkčí, ne tuhé.
3. Hnětení se vyplatí neodbýt, počítejte alespoň
8 až 10 minut. Těsto má být pružné, nemělo by se nepříjemně lepit na ruce, ale tvrdá koule z něj být nemá. Mísu zakryjte utěrkou a nechte kynout 60 až 90 minut, dokud těsto zhruba nezdvojnásobí objem. Mezitím si připravte náplně
Frgálová buchta neboli štědrák: Poctivý moučník se čtyřmi náplněmi v jednom řezu
4.
Tvaroh promíchejte s cukrem, vanilkovým cukrem a žloutkem. Povidla podle hustoty povolte trochou rumu nebo horké vody. Potřebujete, aby šla dobře roztírat, ne aby z nich byla řídká omáčka.
5. Drobenka je rychlá práce. Mezi prsty promněte
mouku, máslo a cukr, až vzniknou drobivé kousky. Já ji pak dávám na chvíli do chladu. Lépe se sype a na koláči se tolik neslévá.
6. Vykynuté těsto rozdělte na
2 díly. Z každého vytvarujte kulatý koláč o průměru asi 28 až 30 cm. Přesuňte je na plech vyložený pečicím papírem a po obvodu vytvarujte o něco vyšší lem.
7. Těsto lehce potřete
rozšlehaným vejcem, hlavně okraje. Do středu naneste silnější vrstvu tvarohové nebo povidlové náplně. U frgálu má být hned vidět, jakou náplň člověk krájí. Foto: Cooky.cz, Koláče plníme tvarohem s rozinky a drobenkou. Foto: Cooky.cz, Naplnit můžeme švestkovými či hruškovými povidly a posypat drobenkou.
8. Navrch přijde
drobenka. Pokud se nechcete rozhodovat, udělejte domácí půl na půl: na jeden frgál dejte část tvarohu a část povidel. Tradiční předpis by možná zvedl obočí, ale na talíři to obvykle nikomu nevadí.
9. Pečte v troubě předehřáté na
190 °C asi 15 až 20 minut. Okraje mají zezlátnout, drobenka jen lehce chytit barvu. Každá trouba peče trochu jinak, takže posledních pár minut raději hlídejte.
10. Upečené frgály nechte vychladnout na mřížce. Nejlepší jsou v den pečení, ale druhý den ke kávě nebo čaji pořád fungují výborně. Zabalené v utěrce nebo uložené v krabici vydrží vláčné do dalšího dne, tvarohové kusy dávám raději do chladu.
Tipy na tyto honosné koláče s bohatou náplní Frgál potřebuje tenčí těsto a vyšší vrstvu náplně. Když těsto přežene objemem, bude výsledek připomínat spíš běžný kynutý koláč. Hustá povidla netlačte po těstě násilím. Stačí lžíce horké vody nebo rumu a roztírají se mnohem líp. Tvarohová náplň by neměla téct. Pokud je řidší, pomůže lžička dětské krupičky nebo vanilkového pudinku. Frgály chutnají dobře i druhý den, jen je před podáváním nechte chvíli stát při pokojové teplotě. Pečete-li pro návštěvu, praktičtější bývají dva menší frgály než jeden obří. Každý může mít jinou náplň, lépe se přenášejí, snadněji krájejí a na stole vypadají upraveně. Vůně máslové drobenky mezitím udělá svoje.
Frgálová buchta na plech s vanilkovým pudinkem
Švestkový frgál z Valašska krok za krokem: Poctivé kynuté těsto a šťavnatá náplň pro milovníky sladkého
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková