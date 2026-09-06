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Povidlové a tvarohové frgály po valašsku: Nadýchané velké koláče sypané máslovou drobenkou

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Na frgály si vzpomenu vždycky ve chvíli, kdy chci upéct něco slavnostnějšího, ale pořád po domácku. Jsou to velké kulaté koláče z tenkého kynutého těsta, s pořádnou vrstvou tvarohu nebo povidel a s drobenkou navrch. Právě ta bohatá náplň a tenčí těsto z nich dělají pečení, které vypadá svátečně, ale doma se dá zvládnout bez velkého stresu.
Obrázek k receptu na Frgály po valašsku: Nadýchané velké koláče s povidly či tvarohem a křupavou drobenkou

Obrázek k receptu na Frgály po valašsku: Nadýchané velké koláče s povidly či tvarohem a křupavou drobenkou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Frgály po valašsku: Nadýchané velké koláče s povidly či tvarohem a křupavou drobenkou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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