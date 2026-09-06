Turisté na Sicílii řeší další komplikace. Popel z Etny ochromil letiště v Catanii

Turisté na Sicílii řeší další komplikace. Popel z Etny ochromil letiště v CataniiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Etna znovu zastavila lety na Sicílii. Letiště v Catanii prodloužilo omezení až do odvolání.
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