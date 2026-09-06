Verešová na jachtě střídala pózy v tangách. Mezi komentáři vyčníval vzkaz miliardáře Chlada o společných ránech na jeho lodi

Andrea Verešová nahrála na Instagram několik záběrů, na nichž klečí naboso na bílém polstrování osmnáctimetrového plachetního katamaránu, střídá úhly, nastavuje tvář slunci a
nechává vyniknout metalické dvoudílné plavky s tangovým střihem spodního dílu. VIP život zaznamenal, že komentáře pod příspěvkem zaplavily pochvalné emotikony, a pak se mezi nimi objevil vzkaz podnikatele Richarda Chlada: „Pamatuji si tvé ranní rituály u mne na lodi. Byl to zážitek! Je skvělé, že se jich držíš.“ Na první přečtení to zní intimně. Na druhé už mnohem méně. Co přesně Chlad myslel
Klíč k celému dvojsmyslu leží v jednom slovním spojení: ranní rituály. Verešová v rozhovorech opakovaně popisuje svůj režim: každé ráno vstane a odcvičí sestavu jógy a takzvaných
Pěti Tibeťanů, pětici cviků prováděných v sériích až do jednadvaceti opakování. Říká to opakovaně prakticky při každé příležitosti, kdy padne otázka na její figuru. Chladův komentář tak zřejmě odkazuje na to, co viděl, když modelka trávila čas na jeho lodi. Pikantnost tu je. Stojí na formulaci a prostředí soukromé jachty, ne na novém milostném odhalení. Miliardář, závodník, kamarád rodiny
Richard Chlad není náhodný komentátor. Bývalý automobilový závodník vybudoval v devadesátých letech hazardní řetězec Krijcos, později expandoval do energetiky a realit. Média ho označují za miliardáře a on sám se tomu nebránil ani v rozhovorech pro
iDNES. V létě 2023 v rozhovoru pro Expres výslovně jmenoval „Andreu Verešovou s Danem Volopichem“ mezi svými nejbližšími kamarády. Na konci roku 2023 se oženil na Maledivách s Annou Marií Kánskou, dcerou herečky Veroniky Kánské.
Společenský okruh funguje dál i po svatbě. V lednu Chlad dorazil na křest kalendáře Verešové, kde byl přítomen i její manžel Daniel Volopich. Žádný tajný kontakt, žádné skryté setkání, spíš
VIP přátelství, které se odehrává na očích kamer. Veřejná reakce Volopicha na Chladův instagramový komentář není z dostupných zdrojů známá, ale oba muži se nadále pohybují ve stejných kruzích. Kolik stojí týden na takovém katamaránu
Osmnáctimetrový plachetní katamarán v Chorvatsku není záležitost pro běžnou rodinnou dovolenou, pokud si ji nerozdělí větší skupina. Pro představu, kolik peněz se na palubě točí:
Položka Lagoon 55 (18,38 m) Sunreef 60 (18 m, luxus) Základní pronájem / týden 18 810–34 000 € cca 41 600 € DPH (13 %) v ceně u některých nabídek + 5 408 € APA (palivo, přístavy, zásoby) 7 000–8 000 € 10 000 € Comfort package 720–800 € v ceně Celkem orientačně 27 330–42 800 € cca 63 080 €
APA funguje jako záloha na provozní náklady, nevyčerpaný zůstatek se vrací. Při osmi lidech na palubě vychází „dostupnější“ varianta Lagoon 55 zhruba na 85 000 Kč na osobu za týden, bez letenek a osobní útraty. Výchozí maríny bývají Marina Kaštela u Splitu nebo Split Harbour, tedy snadno dosažitelné přímým letem z Prahy.
Zdroj fotografie: Nextfoto Fotky jako tahák na návštěvnost
Verešová ví, co dělá. Obsah v bikinách na pozadí tyrkysového moře spolehlivě generuje dosah, a právě ten dosah je palivo pro její dlouhodobou osobní značku postavenou na rovnici „krása = péče + režim + doplňky“. V rozhovorech mluví o maskách, kolagenu, vitaminech, kvalitní kosmetice.
Tangové plavky na katamaránu nejsou exhibice, jsou to výkladní skříně. Chladův komentář celou mašinérii jen nečekaně přitopil, protože dodal narativ, který bulvár miluje: bohatý muž, krásná žena, loď.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová