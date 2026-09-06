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Verešová na jachtě střídala pózy v tangách. Mezi komentáři vyčníval vzkaz miliardáře Chlada o společných ránech na jeho lodi

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Dennívýzva
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Modelka sdílela sérii snímků z paluby katamaránu v Chorvatsku. Pod nimi se objevil komentář, který zvedl obočí víc než samotné fotky.
Verešová na jachtě střídala pózy v tangách. Mezi komentáři vyčníval vzkaz miliardáře Chlada o společných ránech na jeho lodi

Verešová na jachtě střídala pózy v tangách. Mezi komentáři vyčníval vzkaz miliardáře Chlada o společných ránech na jeho lodi

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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