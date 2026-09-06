Obrovská ostuda Karla Havlíčka: Andrej Babiš ho před všemi posluchači naprosto ponížil

KOMENTÁŘ / Andrej Babiš v podcastu Sorry jako použil slova, která možná měla být uznáním. Nicméně Karel Havlíček z toho nevzešel nejlépe.
Na In-Lifestyle nás tentokrát zaujala jedna zdánlivě obyčejná věta z premiérova podcastu. Andrej Babiš v ní označil Karla Havlíčka za svého žáka. Zní to jako pochvala, jenže v politice může podobné označení znamenat i něco jiného.
Pochvala, která zároveň srovnává do latě
Andrej Babiš ve svém podcastu Sorry jako, jehož úryvek premiér sdílel na Instagramu, označil Karla Havlíčka za svého žáka a připomněl, kam to pod jeho vedením vlastně dotáhl, a sice na prvního místopředsedu vlády a ministra. Na první poslech to zní jako milé gesto, takové to veřejné poplácání po zádech ve stylu „Jsi dobrý“. Jenže slovo žák není tak úplně neutrální. Když ho někdo použije, automaticky tím obsazuje i druhou roli. Učitelem zůstává on.
Pro Havlíčka je to poměrně těsná pozice. V ANO přitom nepatří nikam na okraj, je jedním z nejviditelnějších lidí hnutí a v řadě situací působí jako jeho hlavní provozní tvář. Jenže Babiš mu tou jednou jedinou větou připomněl, že jeho politický příběh má být pořád braný hlavně jako taková odbočka z příběhu předsedy.
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Karel Havlíček není žádná nová tvář, kterou by bylo nutné vodit po chodbách ministerstva a vysvětlovat jí, kde se co podepisuje. Byl ministrem průmyslu a obchodu, řídil i dopravu a postupně se z něj stal jeden z nejspolehlivějších Babišových vyjednavačů. O to zvláštněji působí, když je veřejně zasazen do menší role, než jakou fakticky v politice zastává.
Kdo bude jednou šéfem?
O Havlíčkovi se přitom už dříve mluvilo v souvislosti s tím, zda ho Babiš nechystá na vyšší roli. Komentář na iRozhlas ale upozornil, že v Babišově pojetí může Havlíček fungovat spíš jako užitečná figurka než jako opravdový dědic moci. A Babišova věta o žákovi rozhodně nepůsobí jako signál, že by stranického kolegu stavěl do role svého nástupce.
Nabízela se nám ještě jedna celkem prostá otázka: může Havlíčkovi takové nastavení dlouhodobě vyhovovat? Není doložené, že by chtěl z Babišova stínu vystoupit, a ani veřejně se tak zatím nechová. Jenže politika není školní lavice, kde stačí poslušně plnit zadání. Kdo má jednou vést silné hnutí, ten nemůže zůstat jen nejlepším žákem ve třídě. Musí působit tak, že už se obejde bez učitele. I když Havlíčkova pozice uvnitř ANO nemusí být tak pevná, jak zvenčí vypadá.
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Autorský text komentář In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Karlu Havlíčkovi udělal ostudu sám Andrej Babiš: Jeho pasování do role žáka spustilo vášnivé debaty byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.