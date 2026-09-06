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Obrovská ostuda Karla Havlíčka: Andrej Babiš ho před všemi posluchači naprosto ponížil

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ / Andrej Babiš v podcastu Sorry jako použil slova, která možná měla být uznáním. Nicméně Karel Havlíček z toho nevzešel nejlépe.
Fotografie Andreje Babiše a Karla Havlíčka

Fotografie Andreje Babiše a Karla Havlíčka

Zdroj: Foto: NextFoto, Andrej Babiš a Karel Havlíček
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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