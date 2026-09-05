Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Shnilá jablka pravidelně likvidujte a nehnojte jimi zahradu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud máte na zahradě jabloně, tak se nikdy nevyvarujete situaci, aby některé plody spadly na zem a po určité době shnily. Někteří zahrádkáři si hlavu příliš nelámou a ovoce jednoduše ponechají na zemi svému osudu. Mnozí dokonce věří, že se jedná o jakési přírodní hnojivo. Spadané plody je potřeba naopak co nejdříve ze zahrady uklidit.
Jablka

Jablka

Zdroj:
Reklama
Další články z Naše zahrada
Křupavé mlsání na zimu: sušená jablka s příchutí
Křupavé mlsání na zimu: sušená jablka s příchutí
Jsou zelená i v září? Pytlíkový trik na dozrávání rajčat funguje
Jsou zelená i v září? Pytlíkový trik na dozrávání rajčat funguje

Díváte se na vaše rajčata na zahradě a zjišťujete, že většina plodů je ještě zelená. Nic moc příjemného...

Vyhoďte nudné túje a vraťte do hry babiččiny floxy: Nádherně voňavé plamenky přežijí všechno
Vyhoďte nudné túje a vraťte do hry babiččiny floxy: Nádherně voňavé plamenky přežijí všechno

Vyhoďte nudné túje a vraťte do hry babiččiny floxy: Nádherně voňavé plamenky přežijí všechno. Spolu s...

Výsev špenátu v září: Proč může být podzimní úroda lepší než jarní
Výsev špenátu v září: Proč může být podzimní úroda lepší než jarní

Proč je září vhodným měsícem pro výsev špenátu? Jde o to, že na jaře mohou rychle rostoucí teploty...

Stačí pár listů. Bylinky zefektivní skladování brambor
Stačí pár listů. Bylinky zefektivní skladování brambor

Už máte sklizeny brambory? Nejspíše ano a možná očekáváte druhou sklizeň, pokud jste ranou odrůdu brambor...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.