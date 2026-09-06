Jedna klávesová zkratka vám ušetří stovky kliknutí denně. Funguje v každém prohlížeči i v Průzkumníku Windows

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Detail QWERTY klávesnice, notebook

Detail QWERTY klávesnice, notebook

Zdroj: MichaelMaggs / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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