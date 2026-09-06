Jedna klávesová zkratka vám ušetří stovky kliknutí denně. Funguje v každém prohlížeči i v Průzkumníku Windows

Zní to banálně, ale zkuste si během dne počítat, kolikrát sáhnete po myši jen proto, abyste klikli do adresního řádku prohlížeče a zadali novou adresu, vyhledali něco na Googlu nebo v Průzkumníku přešli do jiné složky. Při běžné kancelářské práci to bývají desítky úkonů. U lidí, kteří celý den přeskakují mezi interními systémy, sdílenými složkami a webovými aplikacemi, se počet snadno přehoupne přes stovku. Každý takový přeskok znamená minimálně jedno najetí myší a kliknutí, často i dva kroky, když se netrefíte napoprvé. Ctrl+L tohle celé nahradí jedním stiskem. Fokus skočí do adresního řádku, stávající obsah se označí a vy můžete rovnou psát. Žádná novinka, žádný hack, jen málo objevovaná zkratka, kterou výrobci mají v dokumentaci, ale nijak ji netlačí do popředí.
Kde přesně Ctrl+L funguje a co udělá
Zkratka je zdokumentovaná u tří hlavních desktopových prohlížečů a ve Windows:
- Google Chrome – oficiální nápověda ji vede jako „Přejít na adresní řádek“. Alternativně funguje i Alt+D nebo F6.
- Mozilla Firefox – česká dokumentace ji popisuje jako „Zaměření adresního řádku“. Platí i na Linuxu, kde ji Mozilla výslovně uvádí vedle Alt+D a F6.
- Microsoft Edge – v oficiálním seznamu zkratek figuruje jako „Výběr adresy URL v panelu Adresa k úpravám“.
- Průzkumník souborů Windows – Microsoft ji definuje jako „Fokus na panelu Adresa“. Prakticky to znamená, že po stisku můžete rovnou přepsat cestu ke složce nebo vložit novou.
Na macOS existuje ekvivalent Command+L, který funguje v Chromu, Firefoxu i Edge úplně stejně.
Proč je to víc než jen „přesun kurzoru“
Klíčový detail: adresní řádek v moderních prohlížečích není jen pole pro URL. Je to zároveň vyhledávač. Firefox to v české nápovědě popisuje přímo: po zaměření adresního řádku stačí napsat dotaz a prohlížeč ho odešle do výchozího vyhledávače. Chrome a Edge fungují stejně. Ctrl+L tedy nenahrazuje jen kliknutí do řádku, ale celý postup „otevřít novou kartu → kliknout do vyhledávacího pole → psát“.
V Průzkumníku je přínos jiný, ale stejně praktický. Když vám kolega pošle na Slacku nebo v e-mailu cestu typu C:\users\sdilene\reporty\Q2, nemusíte se proklikávat složku po složce. Ctrl+L, vložit cestu, Enter. Hotovo. A funguje to i se síťovými cestami: Microsoft přímo dokládá zadávání adres typu \\localhost do adresního řádku Průzkumníku, takže se jedním stiskem a vložením dostanete na sdílený síťový disk.
Zajímavý detail pro rok 2026: Microsoft v červnové preview aktualizaci Windows 11 rozšířil kompatibilitu adresního řádku v Průzkumníku pro složitější vstupy včetně cest s dvojitými zpětnými lomítky a uvozovkami. Tahle zkratka tedy není mrtvý trik ze starých Windows, ale aktivně vylepšovaná součást systému.
Ctrl+L versus F6: v čem je rozdíl
Obě klávesy vás dostanou do adresního řádku, ale ne úplně stejnou cestou. V Chromu a Firefoxu je F6 uvedena jako alternativa a výsledek je prakticky totožný. Rozdíl se projeví v Edge a hlavně v Průzkumníku: F6 tam cykluje mezi jednotlivými podokny a prvky okna, takže se do adresního řádku dostanete, ale možná ne na první stisk. Ctrl+L skáče přímo. Bez mezikroků, bez přemýšlení.
Pro lidi, kteří si chtějí zapamatovat jednu zkratku a mít jistotu, že bude fungovat všude stejně, je Ctrl+L jednoznačně spolehlivější volba.
Další zkratky, které stojí za to si osvojit
Ctrl+L je typický „mikrozvyk“: sám o sobě neudělá revoluci, ale v kombinaci s dalšími zkratkami promění způsob, jakým pracujete s počítačem:
- Ctrl+Shift+T – obnoví poslední zavřenou kartu v prohlížeči. Zachránce při omylném zavření.
- Ctrl+W – zavře aktuální kartu. Rychlejší než mířit na křížek.
- Win+E – otevře Průzkumník souborů. Žádné hledání ikony na ploše.
- F4 v Průzkumníku – další cesta k výběru adresního řádku, specifická pro Průzkumník.
- Ctrl+Shift+N v Průzkumníku – vytvoří novou složku bez klikání pravým tlačítkem.
A jeden bonus pro české uživatele Firefoxu: Ctrl+Enter v adresním řádku automaticky doplní doménu
.cz (v anglické verzi
.com). Drobnost, ale při častém zadávání českých webů ušetří další úhozy.
Žádná z těchto zkratek není nová. Všechny jsou roky v oficiální dokumentaci. Jenže dokumentaci čte málokdo a výrobci tyto tipy nezařazují do onboardingu ani do žádných „tipů dne“ v rozhraní. Kdo je nezná, ten se k nim prostě nedostane. Teď už je znáte.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda